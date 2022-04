Hvis man har været i Ebeltoft, har man med stor sandsynlighed også set 'Fregatten Jylland', der ligger og troner i havnen.

Det 102 meter lange skib fra 1860 er en af Djurslands største turistattraktioner, men et gammelt skib kræver mange timers vedligehold året rundt.

Og det var netop under det arbejde, at en medarbejder i marts var tæt på at komme alvorligt til skade.

Kort efter var Arbejdstilsynet på kontrolbesøg, og det kostede 'Fregatten Jylland' et strakspåbud om at nedlægge arbejdet med det samme.

Det viser B.T.s. aktindsigt i sagen.

I rapporten efter besøget skriver Arbejdstilsynet:

'Der er en betydelig fare for alvorlig personskade som fx knoglebrud eller amputation, og der har netop været en sådan ulykke,' skriver tilsynet i sin rapport.

Man kan også læse, at medarbejderen på 'Fregatten Jylland' kom til skade, da vedkommende var i gang med at løsne dæksplanker på skibsdækket. Arbejdet blev foretaget med en donkraft, der pressede plankerne op nedefra, mens medarbejderen satte en kile i klemme under planken.

Det var under det arbejde, at donkraften, der på tidspunktet pressede med en kraft på to-tre ton, kollapsede og væltede ind i medarbejderen, der samtidig fik sin ene finger i klemme mellem en planke og en kile.

Ifølge Arbejdstilsynet kunne ulykken være endt med 'alvorlig personskade som fx knoglebrud eller amputation'.

De konstaterer også, at 'Fregattens Jylland's egne regler siger, at arbejdet burde være foretaget af to personer, men den pågældende dag var der kun én, der var i gang med at løsne skibsplankerne.

Tilsynet fremhæver også, at gulvet, hvor donkraften stod på, var skævt og ikke stabilt.

Værftsleder Claus Skotte-Lund siger, at ulykken skete, fordi det var én person i stedet for to, der udførte arbejdet, den dag ulykken skete.

»Hvis det var blevet udført af to personer, så var det ikke sket. Men nogle gange, når man står midt i noget, så gider man ikke vente, til der er en anden, der har tid til at hjælpe, så jeg ser det som et uheld, der selvfølgelig skal undgås,« siger han.

Han har ændret procedurene omkring arbejdet, så der i fremtiden skal bruges flere donkrafter, og så har han indskærpet, at der altid skal være to medarbejdere til stede, når der skal løsnes planker på skibsdækket. Arbejdstilsynet har på den baggrund ophævet påbuddet.

Planen er i øvrigt, at plankerne skal bruges til træborde. Det er derfor, værftet har fravalgt den nemme metode med blot at skære dem op.

Medarbejderen, der kom til skade, er tilbage på arbejde, oplyser Claus Skotte-Lund.