Lyt til artiklen

Vil du lytte til artiklen? Køb et Digital Plus-abonnement og lyt med det samme. Køb nu Allerede abonnement? Log ind

Vil du lytte til artiklen? Køb et Digital Plus-abonnement og lyt med det samme. Køb nu

Hov, giv os lov at afspille artiklen. Den er klar, når du har klikket 'Tillad alle' Giv lov

Mandag morgen var der sket et færdselsuheld på O4 motorring 4.

Nærmere bestemt ved frakørsel 6, Ishøj. Det visteVejdirektoratets trafikkort.

Vagtchef ved Københavns Vestegns Politi bekræftede ligeledes over for B.T., at der var tale om et uheld.

»Vi modtog anmeldelsen klokken 8.53 og arbejder derude lige nu,« fortalte vagtchefen tidligere.

Det drejede sig om en personbil, der var blevet påkørt bagfra, mens den holdt stille.

I den forbindelse blev der sendt en ambulance.

Vagtchefen oplyser 11.11, at der ikke er tale om alvorlig tilskadekomst.

Politiet arbejder ikke længere på stedet.