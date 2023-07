Klokken 18.10 gik det hårdt for sig, da et masseslagsmål brød ud på Langgade i Gedser.

En gruppe tyske turister, formentlig på et polterabend, er blevet overfaldet af en gruppe ukendte gerningsmand.

Det siger vagtchefen ved Sydsjællands og Lolland-Falsters Politi til B.T.

»Anmeldelsen tikkede ind lidt over 18, og vi er fortsat dernede for at finde hoved og hale i det hele med en masse forhøringer, men vi har også nogle sproglige udfordringer,« lyder det fra vagtchef Lars Denholt.

»Seks personer fra den tyske gruppe har fået større eller mindre knubs. Vi har lige nu ambulancer på stedet, som vurderer situationen.«

På nuværende tidspunkt er der ingen konkret mistanke om, hvem gerningsmændene kan være.

Politiet har dog afhørt vidner, der kan huske en hvid bil, der kører fra området kort efter slagsmålet.

»Vi ved ikke, om den er involveret, men vi vil gerne høre fra ejeren eller nogen, der har set den,« siger Lars Denholt, der for nuværende ikke ønsker at komme nærmere bilens detaljer.

Hvis man har kendskab til bilen eller har set slagsmålet, så opfordrer politiet til, at man ringer 114.

B.T. følger sagen.