To 17-årige drenge var søndag aften ude at lufte deres knallerter.

På et tidspunkt trækker de ind til siden og holder en pause i vejkanten.

Og her tager den ellers rolige helligdag altså en drejning.

Lidt før klokken 23 kommer en bilist nemlig kørende på Ullitshøjvej syd for Farsø, hvor de to teenagere også opholdt sig.

Men i stedet for at køre roligt forbi de to knallertførere kørte den 64-årige bilist lige imod dem.

»Knallerterne blev ramt, og førerne fik nogle knubs. De blev kørt på skadestuen for at blive tilset, men de har det okay,« siger Jesper Sørensen, vagtchef ved Nordjyllands Politi.

Anmeldelsen om uheldet kom ind klokken 22.44, og politiet var kort efter på stedet.

Der var med det samme mistanke om, at den 64-årige bilist havde drukket, inden han satte sig bag rattet og kørte hjem mod sin adresse i lokalområdet.

Den teori blev bekræftet på stedet med en udåndingstest.

»Vi afventer stadig svar på blodprøven for at konstatere den præcise promille,« siger Jesper Sørensen og fortsætter.

»Men manden er allerede blevet sigtet for promillekørsel, så blodprøven er mere for at give et retvisende billede i forhold til det retlige efterspil,« siger Jesper Sørensen.