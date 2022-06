Lyt til artiklen

Retssagen mod den tidligere politiker Per Zeidler(eks-LA) har budt på drama for alle pengene.

Både den tiltalte og dommeren har råbt, vidner har grædt og Per Zeidler selv er udvandret af retslokalet mere end en gang.

Torsdag skulle dramaet så kulminere.

Her skulle der nemlig efter planen afsiges dom.

Men som så meget andet i den her sag, gik det ikke helt efter bogen.

Flere journalister dukkede nemlig torsdag morgen op ved retsbygningen i Aalborg kun for at finde ud af, at dagens retsmøde var blevet udskudt.

»Per Zeidler vil indkalde flere vidner, og de skal så afgive forklaring i retten 1. september,« forklarer Kim Christensen, anklager ved Nordjyllands Politi.

Egentlig har de pågældende personer allerede fortalt deres side af sagen i skriftlige vidneerklæringer, hvor de optræder under alias.

Men Kim Christensen protesterede mod, at de måtte bruges som en del af forsvarets sag.

»Jeg har læst, hvad der står i forklaringerne, men det kan jeg ikke komme ind på,« siger Kim Christensen.

Uanset hvad de gemmer på, er det altså vigtigt nok til, at Per Zeidler er klar til at smide deres anonymitet ud af vinduet, og få dem indkaldt som vidner.

Efter den nye plan vil der falde dom i sagen 6. september, hvor retten skal tage stilling til, om den tidligere politiker for anden gang skal findes skyldig i rufferi.

Han har allerede en dom fra 2019.

Og ser man på de første to retsdage, er der en del, der peger på, at Per Zeidler skulle have tjent penge på, at unge kvinder havde sexorgier med en gruppe mænd.

I hvert fald fortalte flere i retten, at betalingen for arrangementerne gik til Per Zeidler.

Et kvindeligt vidne, Sandra, fortalte også, at Per tjente en procentdel på hendes deltagelse, som altså var helt frivillig. Hun beskrev orgierne som et trygt sted at udleve sine seksuelle fantasier.

Et andet vidne – en journalist – tegnede et anderledes billede af flere af kvinderne deltagelse og Per Zeidlers rolle. Med tårer ned af kinderne forklarede hun, hvordan flere af kvinderne var meget unge, havde ondt bagefter og at Zeidler ikke var en mand, man kunne sige nej til.