Torsdag bliver der taget hul på tredje – og sidste – retsdag i sagen mod den tidligere politiker Per Zeidler, der er tiltalt for rufferi.

Og indtil videre har retssagen budt på flere spektakulære episoder.

En dommer i det røde felt, en tiltalt der udvandrer og skæld ud af journalisterne er nemlig noget af det, som har udspillet sig.

Men også flere vidneudsagn har fundet sted.

Tirsdag satte en kvinde sig i vidneskranken og gav sin udlægning af de omdiskuterede orgier. Og her tegnede hun et noget mere positivt billede af ‘arrangementerne’ end der hidtil var blevet præsenteret.

Hun forklarede, at hun efter et afsluttet kæresteforhold trængte til at eksperimentere med sin seksualitet.

»Det her var ligesom et sted, jeg kunne udleve seksuelle fantasier i trygge rammer og under hans vejledning. Og så fik han så en procentdel. Jeg fik kontant betaling efter,« forklarede vidnet, som brugte aliasset Sandra.

Betalingen, som hun her beskriver, er netop sagens store stridspunkt. Hvorvidt om Per Zeidler har tjent penge på andres seksuelle ydelser.

Flere mænd, som deltog i gangbangs forklarede også, at de nogle gange gav betalingen for at deltage i arrangementerne til Per Zeidler selv, andre gange til ‘pigerne’, mens de nogle gange lagde dem på et bord i stuen.

Udover vidneforklaringer, har retssagen også været præget af voldsom uenighed og protester.

Tirsdag afbrød Per Zeidler nemlig en vidneforklaring, da han mente, at B.T.’s reporter i retten var begyndt at liveblogge. Det fik dommeren til at skælde journalisterne ud, og sagens hovedperson til at forlade salen i protest.

Han kom tilbage, men kun for endnu en gang at forsvinde.

Da sagen efter en frokostpause og en vurdering af journalistens dækning – som altså ikke var en overtrædelse af forbuddet mod liveblogging – blev taget op igen, var det nemlig uden Per Zeidler i salen.

Sagen forventes afsluttet torsdag.

Per Zeidler har i forvejen en dom for rufferi fra 2019, men nægter sig skyldig i denne sag. Anklageren går efter fængselsstraf.