Midt- og Vestsjællands Politi hører gerne fra folk, der har bemærket noget mistænkeligt omkring Greve borgmesters hus.

Det sker efter, at borgemester Pernille Beckmann endnu en gang er blevet udsat for hærværk i sit hjem, efter sten blev kastet gennem hendes ruder flere gange i løbet af natten til tirsdag.

»Ingen borgere i Danmark skal opleve, at de bliver angrebet i deres eget hjem. Det gælder folkevalgte som jeg selv og alle andre borgere. Vores hjem er vores base, og det er naturligvis meget ubehageligt for mig og min familie,« udtalte borgmesteren i en pressemeddelelse torsdag.

Gerningsmændene er endnu ikke pågrebet, men Midt- og Vestsjællands Politi ser med stor alvor på sagen.

»Vi kan bekræfte, at vi har modtaget en anmeldelse om stenkast, og den efterforsker vi nu. Når der er tale om hærværk rettet mod en folkevalgt, så er det i sagens natur noget, som vi ser på med stor alvor,« oplyser politiinspektør Thomas Tarpgaard til B.T.

»Derfor hører vi også gerne fra folk, der har bemærket noget mistænkeligt omkring borgmesterens hus, særligt mandag aften eller natten til tirsdag,« siger han.

Det er Pernille Beckmanns overbevisning, at episoderne er sket, fordi hun er folkevalgt.

»Jeg har nu to gange oplevet, at mit hjem bliver udsat for hærværk, og jeg er overbevist om, at det sker, fordi jeg er folkevalgt. Det er naturligvis meget intimiderende for mig og min familie, og det er skadeligt for vores demokrati,« siger hun.

Senest i 2022 oplevede borgmesteren, at der blev kastet en benzinbombe – en såkaldt molotovcocktail mod Pernille Beckmanns hus. Politiet har endnu ikke pågrebet gerningsmændene.