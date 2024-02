Natten til tirsdag var der to gange stenkast mod vinduerne i borgmester Pernille Beckmanns hjem i Karlslunde i Greve Kommune.

Politiet blev tilkaldt, men gerningsmændene er ikke blevet pågrebet.

Det oplyser Greve Kommune i en pressemeddelelse, hvori borgmesteren er tydeligt påvirket af episoden.

»Ingen borgere i Danmark skal opleve, at de bliver angrebet i deres eget hjem. Det gælder folkevalgte som jeg selv og alle andre borgere. Vores hjem er vores base, og det er naturligvis meget ubehageligt for mig og min familie,« siger hun.

Stenkastene skete to gange hen over natten og betød, at vinduerne er ødelagte. Politiet efterforsker nu, om hærværket er politisk motiveret.

Borgmesteren vælger at fortælle om episoden, fordi hun ikke stiltiende vil leve i frygt for hærværk og andre angreb.

Desuden er hun overbevist om, at det sker, fordi hun er folkevalgt.

»Det er naturligvis meget intimiderende for mig og min familie, og det er skadeligt for vores demokrati,« fortæller hun.

Det er ikke første gang, at borgmesteren har været udsat for lignende episoder.

I 2022 blev der kastet en benzinbombe – en såkaldt molotovcocktail mod Pernille Beckmanns hus, og politiet har endnu ikke pågrebet gerningsmændene.

