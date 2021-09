Da Københavns Politi torsdag morgen klokken 07.31 i en nøje tilrettelagt aktion slog til mod to adresser i København, var det kulminationen på flere måneders efterforskning.

Københavns Politi modtog allerede beretninger om vold og voldtægt begået af en mandlig filminstruktør tilbage i forsommeren. Det oplyser flere kilder tæt på sagen til B.T.

Den forurettedes bistandsadvokat, Helle Hald, vil ikke oplyse det præcise tidspunkt for anmeldelsen, men bekræfter, at hendes klient har været »i dialog med politiet i lang tid«.

»Jeg kan ikke sige præcis hvornår, men jeg kan sige så meget, at der ikke er indgivet en anmeldelse i går eller forgårs,« siger hun.

Politiets efterforskning strækker sig altså over flere måneder, og mandag morgen slog de til mod filminstruktøren. Han blev anholdt på stedet og sigtet for vold og voldtægt.

Filminstruktøren blev senere torsdag eftermiddag fremstillet i grundlovsforhør i Københavns Byret, hvor der var mødt så mange journalister op, at flere måtte stå klumpet sammen bagest i lokalet.

Den sigtede blev ført ind i retslokalet iført sorte jeans, læderjakke og håndjern. Han tog plads i vidneskranken og sad roligt og lyttede, da anklageren læste sigtelserne mod ham op.

Ifølge sigtelsen skal han blandt andet have tiltvunget sig samleje, revet forurettede i håret, taget kvælertag og været voldelig i form af slag og spyt i hovedet samt spark i ryggen. Forholdene skal være begået i hovedstadsområdet og på Tenerife i perioden juli 2018 til juli 2019.

Den sigtede, som er beskyttet af navneforbud, nægter sig skyldig i alle anklager.

Ved retsmødets begyndelse argumenterede sigtedes forsvarsadvokat for, at anklagerne mod hans klient har relation til udgivelsen af et kritisk værk om forurettede.

»Med anklagerne mod ham forsøger man at forhindre udgivelsen af et værk,« siger forsvarsadvokat Kåre Pihlman til B.T.

Få minutter inde i retsmødet besluttede dommeren at lukke dørene af hensyn til den videre efterforskning. Herefter måtte den fremmødte presse og den sigtedes pårørende vente uden for retssal 22.

Først efter et usædvanligt langt grundlovsforhør på seks og en halv time blev dørene åbnet igen.

Dommerens ord faldt tungt for de pårørende, da hun afsagde kendelsen. Den lød på, at sigtede skal være varetægtsfængslet i 13 dage. Dommeren begrundede det med, at sigtede vil kunne påvirke den videre efterforskning, hvis han er på fri fod.

Varetægtsfængslingen skete på baggrund af sigtelsen for vold, hvorimod dommeren ikke fandt grundlag for også at lade voldtægtssigtelsen være en del af grundlaget for fængslingen. Sigtelsen for voldtægt blev dog opretholdt.

Efter dommerens kendelse vendte den sigtede med et træt og uforstående udtryk i ansigtet sig mod sine pårørende. Han rakte roligt sin arm frem mod tilhørerpladserne og knugede kortvarigt en udstrakt hånd fra en af de pårørende, inden en betjent gjorde det klart, at det ikke var tilladt.

Nogle af de pårørende begyndte at græde, mens sigtede blev ført ud af lokalet af to kvindelige betjente.

Uden for retslokalet satte en af de pårørende ord på dommerens afgørelse. Hun nåede at sige hej til sigtede, før han blev ført ud af retslokalet.

»Han var rigtig ked af det. Han er rigtig ked af den behandling, han har fået,« siger den pårørende.

»Det hele har været et kæmpe helvede for ham. Han har været udsat for chikane (af forurettede, red.) gennem længere tid. Han har fra starten nægtet sig skyldig mod de her falske anklager mod ham,« siger hun.

B.T. har ikke set dokumentation for den pårørendes påstand om chikane eller falske anklager.

Til beskyldningerne siger forurettedes bistandsadvokat, Helle Hald:

»Man skal bare lige huske på én ting: Det er ikke min klient, der er sigtet. Det er ham, der er sigtet.«

B.T. følger sagen – har du oplysninger, kan du skrive til cepa@bt.dk og bowe@bt.dk – tak.