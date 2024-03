To 16-årige mænd blev fredag efterlyst af politiet under mistanke af at have udøvet vold og trusler mod en person, der blev overfaldet i Horsens 1. marts.

Nu er de to unge mænd blevet anholdt, skriver Sydøstjyllands Politi i en pressemeddelelse.

På nuværende tidspunkt har politiet ikke yderligere kommentarer til sagen, men de to mænd forventes at blive stillet i grundlovsforhør søndag ved retten i Horsens.

Det vides derfor ikke, hvordan politiet har fundet frem til de to unge mænd.

Sydøstjyllands Politi har i forbindelse med sagen allerede anholdt en 15-årig formodet medgerningsmand.

Han er sigtet for at have deltaget i overfaldet 1. marts, og han blev fredag fremstillet i grundlovsforhør ved Retten i Horsens, hvor han blev varetægtsfængslet i surrogat i fire uger.

