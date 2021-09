En 55-årig mand er forsvundet i Haderslev.

Tidligere i dag ledte politiet efter ham med droner og hunde, men nu kigger de også i havnen i Haderslev.

»Han har tidligere søgt mod havnen, når han har været ked af det,« fortæller vagtchef ved Syd- og Sønderjyllands Politi, Ole Aamann, til B.T.

Manden blev tirsdag middag efterlyst af sin familie.

Han beskrives som 'uligevægtig', hvorfor familien frygter det værste, eller at han er søgt hen et sted for at være sig selv.

Politiet fortæller, at han sidst er set tirsdag eftermiddag, hvor borgere har set ham i andre områder af Haderslev.

Men siden da er han altså ikke blevet set, og det har fået politiet til at sætte ind med hunde, droner og nu også i havnen.

Politiet opfordrer til, at alle i byen hjælper med at kigge efter manden. Det kan man gøre ved blandt andet at se efter, om manden skulle være i ens kælder, udhus, garage eller i ens have.

Politiet beder om hjælp til at finde denne mand i Haderslev. Foto: Politi Vis mere Politiet beder om hjælp til at finde denne mand i Haderslev. Foto: Politi

Da han forsvandt, var han iført grå trøje, skjorte og sorte jeans.

Har man set manden, så vil politiet meget gerne høre nærmere. Politiet kan kontaktes på 114.