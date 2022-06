Lyt til artiklen

Langt om længe er retssagen mod den tidligere byrådspolitiker Per Zeidler, der er tiltalt for rufferi, skudt i gang.

Og allerede få minutter inde, var der drama for alle pengene.

Det skriver Nordjyske.

Den tiltalte ekspolitiker, der sad i byrådet i Syddjurs Kommune for LA, kastede nemlig et blik på de fremmødte pressefolk og kom med en vild beskyldning, der overraskede de fleste.

Han proklamerede nemlig, at en af pressefolkene havde deltaget i de selvsamme gangbangs, som han selv sidder på anklagebænken for at have arrangeret.

»Der er en af de tilstedeværende fra pressen, der har deltaget i mine arrangementer, og så har han frækheden at møde op her i dag. Det har jeg det meget dårligt med,« sagde Per Zeidler i retten uden at udpege, hvem han talte om.

Han krævede herefter, at vedkommende blev fjernet fra retslokalet.

Det afviste retten dog, og ekspolitikeren valgte derfor at pakke sine ting sammen og forlade lokalet i protest med sin forsvarer i hælene.

Den anklagede vendte dog tilbage efter en kort pause og opfordrede her personen fra pressen, som angiveligt skulle have deltaget i de omtalte gangbangs, til at forlade lokalet frivilligt.

Ingen fra pressen tog imod den opfordring.

Per Zeidler nægtede sig forud for retssagen skyldig.

Han er dog allerede i 2019 blevet dømt for lignende forhold, hvilket resulterede i seks måneders betinget fængsel.

Dengang handlede sagen om forhold begået i 2016 og 2017, mens retssagen denne gang handler om sexorgier, som Per Zeidler skulle have tjent penge på, fra 2019 og frem.

Nærmere bestemt er han anklaget for i perioden fra 24. maj til 30. august 2019 at have arrangeret seks sexorgier, hvor han tjente penge på, at kvinder havde sex med de fremmødte gæster.

Anden del af anklagen handler om, at Per Zeidler i 2020 skulle have arrangeret specifikke møder mellem mænd og en kvinde, hvor han igen tjente på, at hun leverede seksuelle ydelser.

Anklageren har nedlagt påstand om fængselsstraf.

Retssagen løber over tre retsdage, og Per Zeidler forventes at afgive forklaring i løbet af de berammede dage.