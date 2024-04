Herlufsholm Kostskole reagerer nu, efter at flere voldsomme detaljer har set dagens lys.

En elev blev slået med et skohorn på låret og blev under trussel om tæsk tvunget til at slikke på en sko.

Samme elev og en anden blev udsat for adskillige lammere og trælår og tvunget til at spise chips, som var blevet berørt af en drengs kønsdele.

Alt det skete angiveligt i forbindelse med en quiz-leg på et værelse på Herlufsholm Kostskole. Hvis de forurettede svarede forkert, blev de straffet med vold. Det fremgår af anklageskriftet, som B.T. har fået aktindsigt i.

Her er fem drenge på 16 og 17 år tiltalt for at have udsat to andre for vold og ulovlig tvang på Herlufsholm Kostskole i Næstved. Episoden fandt sted 31. maj 2023 mellem klokken 16-18.

B.T. har forsøgt at få en kommentar fra de tiltaltes forsvarsadvokater med henblik på at få svar på, hvordan de forholder sig. De er i skrivende stund ikke vendt tilbage på vores henvendelse.

B.T. har også forsøgt at få et interview med den konstituerede rektor, Martin Arvedlund, på baggrund af anklageskriftet.

Her ville B.T. blandt andet gerne have spurgt, om man fra skolens side kan forsikre forældre om, at de trygt kan sende deres børn på kostskolen, eller om der fortsat sker lignende sager på skolen.

I stedet har kostskolen sendt en skriftlig kommentar på mail fra den fungerende bestyrelsesformand, Hermann Haraldsson:

»Herlufsholm tager sagen ekstremt alvorligt. Det foregik under den tidligere ledelse, før jeg fik en rolle på skolen, men som jeg forstår det, havde forskellige parter i sagen meget forskellige forklaringer på, hvad der foregik. Vi håber, at politiets efterforskning kan bidrage til at belyse sagen fyldestgørende.«

»Dét skolen konkret gjorde, da man fik kendskab til sagen sidste år, var flere ting: Vi meldte sagen til politiet. Vi gav besked til relevante myndigheder. Og vi tog en lang række pædagogiske initiativer over for de involverede elever, lige som vi naturligvis er i dialog med de involverede forældre.

Herlufsholm Skole og Gods fotograferet fra drone, onsdag den 19. maj 2021. Foto: Mads Claus Rasmussen/Ritzau Scanpix

Herlufsholm har været genstand for en del undersøgelser og politiefterforskning i løbet af det seneste år. Sagen med de fem drenge kommer, efter at der har været øget fokus på kostskolen.

Blandt andet efter en TV 2-dokumentar, hvor tidligere elever fortalte om vold, seksuelle krænkelser og mobning.

Efter dokumentaren landede 36 anmeldelser på Sydsjællands og Lolland-Falsters Politis skrivebord. 35 af de sager er færdig efterforsket og afsluttet uden tiltale. Den sidste sag er sagen med de fem tiltalte drenge.

Sagen skal for Retten i Næstved, men det er endnu uvist, hvornår. Anklagemyndigheden går efter, at de fem drenge bliver idømt fængselsstraffe, ligesom der er nedlagt påstand om, at de skal have deres sag behandlet i Ungdomskriminalitetsnævnet.

