Nordjyllands Politi melder om mange tricktyverier i deres kreds og kommer derfor med en advarsel.

»Banker sender IKKE medarbejdere ud for at hente hverken kreditkort eller smykker. Spred gerne budskabet til jeres ældre familiemedlemmer og bekendte. Ring straks 114, hvis I bliver opsøgt,« oplyser politikredsen på det sociale medie X.

Det er særligt Skagen og Hjørring, at politiets fokus er rettet mod, og som nu får dem til at efterlyse to mænd, der sættes i forbindelse med de tricktyverier, der opleves i øjeblikket.

Mere konkret efterlyser de en mand, der beskrives som 185-190 cm høj og som 30-40 år gammel.

Han beskrives videre som lys i huden og med lokal dialekt. Han har mørkt hår og er iført mørk dynejakke, mørke bukser og briller.

Den anden mand, politiet efterlyser, er også en mand, der beskrives som 175-180 cm høj og som mørk i huden.

Ifølge politiet talte han med udenlandsk accent, ligesom han havde pænt fuldskæg og var iført cowboybukser.

Kender du til sagen, bedes du kontakte politiet på 114.