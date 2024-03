Siden september sidste år har Nordsjællands Politi forbudt enhver person adgang til Oldenvej 17 i Kvistgård.

Et tilholdssted for en gruppe med tilknytning til den ulovlige bande LTF.

Men nu har Nordsjællands Politi ophævet opholdsforbuddet, fordi lejeren har opsagt lejemålet og fraflytningen er sket, skriver politikredsen i en pressemeddelelse.

Det var et forsøg på at stoppe udviklingen af den verserende konflikt mellem rockerklubben HA og den forbudte bande Loyal To Familia, at flere politikredse indførte forbud mod at opholde sig på flere specifikke adresser.

Forbuddet var også et af flere tiltag fra politiets side siden likvideringen på Christiania 26. august.

Det er nemlig politiets opfattelse, at drabet på det 30-årige HA-prøvemedlem udspringer sig af en konflikt mellem rockergruppen og LTF.

Fem mænd i alderen 18-28 år er tiltalt for i mindste detalje at have planlagt og udført drabet.

I alt blev der affyret 23 skud fra tre forskellige våben.

