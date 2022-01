Flere dykkere er lige nu i vandet ved Christianias volde, hvor de leder efter et våben, der blev brugt til et drab sidste år.

Det bekræfter Københavns Politi overfor B.T.

På nuværende tidspunkt har de endnu ikke fundet et våben, og politiet kan ikke oplyse videre i sagen.

Det eftersøgte våben blev brugt til drabet på den 22-årige mand, der kort efter midnat 3. juli sidste år drog sit sidste suk ved indgangen ved Prinsessegade.

Foruden den 22-årige var også en 31-årig blevet ramt af skud. Efter en operation lød meldingen dog, at han var udenfor livsfare.

For nuværende har politiet sigtet en 25-årig mand for medvirken til drabet. Politiet leder dog fortsat efter gerningsmanden, der affyrede skuddene mod personerne på Christiania.

Signalementet på gerningsmaden lyder:

Ung mand

175-185 cm høj

Spinkel til ranglet af bygning

Af afrikansk afstamning

Tilbage i oktober sagde vicepolitiinspektør Bjarke Dalsgaard til B.T.

»Det er vores klare opfattelse, at der er tale om en planlagt likvidering, som er udført af flere gerningsmænd i forening. Vi har i dag kunne anholde en person, som vi mistænker for at have medvirket til drabet, men vi vil stadig gerne høre fra enhver, der kan lede os i retning af den mand, der trykkede på aftrækkeren – eller andre, som har haft en rolle i drabet,« siger Bjarke Dalsgaard.

Hvorfor netop den 25-årige mand skulle slås ihjel vides ikke, men han beskrives som vellidt af både familie, venner og naboer på Christiania.

Opdateres …