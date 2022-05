En cykeltyv må have siddet med særdeles røde ører de sidste to uger.

I hvert fald fik Østjyllands Politi tirsdag eftermiddag en noget anderledes henvendelse.

En 51-årig mand fra Aarhus oplyste, at han for cirka 14 dage siden havde stjålet en elcykel ved Telefonsmøgen i Aarhus C.

Men nu havde han altså fået dårlig samvittighed.

Den 51-årige mand ville derfor gerne have, at politiet kom og hentede cyklen, som stod i hans lejlighed.

En patrulje kørte ud til mandens adresse og hentede cyklen.

De kunne efterfølgende konstatere, at cyklen tilhørte en 18-årig mand, der havde meldt den stjålet.

Betjentene kontaktede den 18-årige mand, der fik leveret både cykel og cykelhjelm tilbage.

Den 51-årige mand blev sigtet for tyveri af cykel.