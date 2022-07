Lyt til artiklen

Øj, øj, øj. Sikke et drama!

Forrest i løbet var der topunderholdning, hvor to gange Ferrari dystede om sejr - og i begyndelsen af løbet stjal et dramatisk uheld med Guanyu Zhou al fokus.

Dog var Kevin Magnussen ikke indblandet i dramatikken. Løbet på Silverstone blev en over middel leverpostejoplevelse med danske briller, da Magnussen endte med point, uden at det var en præstation, der var værd at fremhæve.

Resultatet er Magnussen nok selv ganske tilfreds med.

Her er B.T.s dom fra Formel 1-løbet i Storbritannien:

Sådan giver B.T. karakterer 0. Du bør ikke sidde bag et rat igen!

1. Du skulle være blevet i garagen

2. Du skal undgå spejlet i pitten!

3. Det løb har du selv glemt i morgen

4. Godt gået!

5. Du kører som en drøm!

6. Champagnebad! Det løb husker vi stadig om 10 år







Hvor var Kevin Magnussen henne? Det spørgsmål får man næsten lyst til at stille, for kameralinserne ramte næsten overhovedet ikke Haas-raceren.

Til tv-dækningens forsvar må man dog også sige, at det var en særdeles anonym optræden fra den danske Formel 1-kører i det meste af løbet.

Magnussen rodede rundt i den bageste ende af feltet, efter en sløj kvalifikation, som sendte ham ned på en startplads som nummer 17 til løbet. Det var dog ikke ensbetydende med, at den anonyme præstation var ringe.

Startplacering på 17. pladsen gjorde, at der på forhånd var svære vilkår. Heldigvis udgik tilpas mange konkurrenter til, at Magnussen havde en chance for at komme i pointene. Og her må man rose ham for at slå til og slutte som nummer 10.



Tiden stod fuldkommen stille i flere minutter, da Guanyu Zhou kørte med høj fart ind i barriererne, mens raceren vendte på hovedet.

I flere minutter blev der ingenting meldt ud om kineserens tilstand, og det voldsomme uheld fik straks tankerne tilbage på uheldet i 2019, hvor Anthoine Hubert afgik ved døden i Formel 2.

Heldigvis gik det ikke så galt. Efter flere minutter blev Zhou gravet ud af sin Alfa Romeo og hentet af ambulancefolk, hvorefter tv-seerne blev oplyst om, at Zhou var ved bevidsthed.

Selvom fansene var kommet til grandprixet på Silverstone for at se de hurtige biler kæmpe, er det altså det voldsomme uheld, som er på alle folks læber efter løbet.

Midt i det store uheldskaos skete noget helt andet. En absurd aktion fandt sted efter den første omgang.

Et ukendt antal aktivister sprang over indhegningen for at demonstrere.

Heldigvis var der rødt flag i løbet, så bilerne var ikke på banen.

Og det må man altså prise sig lykkelig for. Fordi det kunne have endt grueligt galt, hvis aktivisterne befandt sig på banen, mens racerbilerne susede afsted.

Haas og Kevin Magnussen havde en glimrende oplevelse på Silverstone, da begge kørere endte i pointene

Den danske racerstjerne må håbe, at han kan finde nogle af de gode takter frem, som han tidligere i år har vist.

Om en uge venter grandprixet i Østrig, hvorfra Magnussen har blandede minder. Historisk set ender det enten topdollar eller håbløst ringe for Magnussen på banen.

Kevin Magnussen vil nok helst huske de store præstationer i 2014 og i 2018, hvor han blev nummer fem og syv. Til gengæld udgik han fra racet sidste gang, han satte sig ind bag rattet i Østrig.

1. Carlos Sainz (Ferrari)

2. Sergio Perez (Red Bull)

3. Lewis Hamilton (Mercedes)

4. Charles Leclerc (Ferrari)

5. Fernando Alonso (Alpine)

6. Lando Norris (McLaren)

7. Max Verstappen (Red Bull)

8. Mick Schumacher (Haas)

9. Sebastian Vettel (Aston Martin)

10. Kevin Magnussen (Haas)