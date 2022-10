Lyt til artiklen

Det kan være svært at snakke om, hvis man som par vælger, at ens graviditet ikke skal udmønte sig i et barn.

Det har tv-vært Martin Johannes Larsen og konen Sara-Lisa Schuster-Rossel oplevet.

I et stort interview med Alt for damerne fortæller de om, hvorfor de valgte ikke at blive forældre, da de opdagede graviditeten.

11 uger inde i graviditeten besluttede de nemlig, at de ville have en abort.

Sara-Lisa Schuster-Rossel fortæller i interviewet, at selvom hun gerne ville være mor på et tidspunkt, var det ikke lige nu.

De to var startet projektet med at blive gravide, fordi de troede, at det måske ville blive svært for dem.

Kun en måned efter start var de dog blevet gravide.

Ifølge Sara-Lisa Schuster-Rossel var det 'Vild med dans'-værten, der bragte spørgsmålet op, om de nu var sikre på, at de skulle beholde barnet.

Men selvom hun ikke var sikker fra start, gik der ikke længe, før hun godt kunne se, at det ikke var det rigtige tidspunkt at blive forældre på.

»Der har jo hele tiden været sådan en lille stemme inde i mig, der har sagt, at vi ikke burde få en abort, for hvad hvis vi står om nogle år og gerne vil have børn og så har svært ved det? Vil vi så fortryde, at vi ikke fik det her barn? Det er en af de tanker, der har gjort, at jeg har været mest i tvivl. Men man bliver også nødt til at lytte til sin krop, når den prøver at fortælle en noget. Og det var det, vi valgte at gøre,« fortæller hun til mediet.

Hun fortæller, at parret har fået meget ud af at gå gennem oplevelsen, og at de nu er blevet bedre til at tale om, hvad de ønsker og drømmer om i livet.