Lyt til artiklen

Hov, giv os lov at afspille artiklen. Den er klar, når du har klikket 'Tillad alle' Giv lov

I starten af året afslørede Rihanna, at hun var gravid.

I maj blev det så kendt, at den 34-årige sangerinde havde født sin og kæresten, den 33-årige rapper A$AP Rockys, første barn – en lille dreng.

Hvad sønnen hedder har offentligheden stadig til gode at blive bekendt med, men nu deler Rihanna det første glimt af sønnen.

I en video på TikTok kan man nemlig se den smilende dreng i sin autostol på en lille køretur gennem byen.

@rihanna hacked ♬ original sound - Rihanna

»Prøver du at tage mors telefon?« hører man grinende Rihanna spørge sønnen, mens han griber ud efter kameraet.

Rihanna har ellers været notorisk privat omkring sin familie, men nu har hun altså valgt at fremvise sit lille vidunder for offentligheden for første gang.

Rihanna og A$AP Rocky skulle have dannet par de sidste tre år.

Det var dog først for to og et halvt år siden, at forholdet mellem de mangeårige venner blev bekræftet.

Sangerinden Rihanna and rapperen A$AP Rocky sammen til Met Gala i 2021. Foto: ANGELA WEISS Vis mere Sangerinden Rihanna and rapperen A$AP Rocky sammen til Met Gala i 2021. Foto: ANGELA WEISS

I et interview i maj med mandemagasinet GQ fortalte A$AP Rocky – der bærer det borgerlige navn Rakim Athelaston Mayers – nemlig, at Rihanna – der selv hedder Robyn Rihanna Fenty – var hans »eneste ene«.

Parret går dog helt tilbage til 2012, hvor A$AP Rocky var med på remixet af Rihannas sang 'Cockiness'.

Året efter varmede han op for hende på hendes verdensturné Diamonds World Tour.

Rygterne om, at de to musikere havde taget venskabet til næste niveau, begyndte dog først i vinteren, efter Rihanna gik fra kæresten gennem tre år, rigmanden Hassan Jameel, i januar 2020.