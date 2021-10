Det er ikke uden betænkeligheder, at Danmarks Ishockey Unions landstræner, Heinz Ehlers, giver sin ældste søn, Sebastian Ehlers, 28, debut på landsholdet i trenationers-turneringen mod Letland og Norge 12.-13. november.

»Jeg var bevidst om, at jeg risikerede at blive udsat for kritik for nepotisme, at jeg udtager min søn, og at det også ville falde tilbage på Sebastian. Selv om han er i gang med sin måske bedste sæson efter nogle svingende år, var det ikke min plan at tage ham med, men da Patrick Bjorkstrand meldte fra, fordi hans kone skal føde i de dage, blev han aktuel,« siger Heinz Ehlers til B.T.

»Jeg synes, at vi har et spændende hold med mange unge talenter med et potentiale, som endnu ikke er forløst. Jeg håber, at vi kan være med til at forløse det på landsholdet. Her får spillerne mulighed for at vise, at de kan være med på et højere niveau. Det vil forhåbentlig give dem ekstra energi i deres daglige hockey.«

Sebastian Ehlers er center i Odense Bulldogs’ førstekæde og har scoret elleve point (fem mål og seks assist) i 14 kampe. Så sent som i onsdags scorede han begge fynske mål i 2-1 sejren efter straffeslag over de danske mestre fra Rungsted Seier Capital. Han var den eneste, der scorede på straffeslag med en elegant udplacering af Ville Kolppanen.

Odense Bulldogs' center, Sebastian Ehlers, er i gang med sin bedste sæson og får debut på landsholdet, når Letland og Norge kommer på besøg Foto: Danmarks Ishockey Union Vis mere Odense Bulldogs' center, Sebastian Ehlers, er i gang med sin bedste sæson og får debut på landsholdet, når Letland og Norge kommer på besøg Foto: Danmarks Ishockey Union

Sebastian Ehlers startede karrieren i Biel, mens faderen var træner i Schweiz. Via Malmö Redhawks’ ungdomshold kom han i 2012 til Aalborg, hvor han spillede indtil skiftet til Odense Bulldogs i 2017.

Den journalist, der har fulgt Sebastian Ehlers tættest de senere år, er Metal Ligaens redaktør, Michael Søvsø.

»Sebastian er landsholdsklar. Ingen tvivl om det. Han får en fortjent chance. Det har været en fornøjelse at se ham i denne sæson. Han er klart bedre end i sidste sæson. Har fået mere selvtillid og fart i skøjterne og er god i afslutningerne. I mine øjne er han lige nu en af de bedste danske forwards i Metal Ligaen,« siger Michael Søvsø.

Heinz Ehlers stiller i realiteten med et forstærket U25-hold med en håndfuld debutanter suppleret med nogle få ældre ligaspillere samt fire fra udenlandske klubber.

»Det skulle egentligt have været et rent U25-landshold, men Letland og Norge pressede på for at få noget, der lignede et rigtigt landshold. Det er svært at finde modstandere til U25-landsholdet,« siger Heinz Ehlers.

Danmark møder Letland i Frøs Arena i Vojens fredag 12. november og dagen efter Norge i Granly Hockey Arena i Esbjerg.