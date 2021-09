I denne weekend støder VM-rivalerne Max Verstappen (Red Bull-Honda – 226,5 point) og Lewis Hamilton (Mercedes – 221,5) næppe sammen. Efter dramatiske sammenstød i Silverstone i juli og i Monza for 14 dage siden er det lagt op til et mere fredeligt løb i Sochi.

Grund: Verstappen starter uanset resultatet af lørdagens kvalifikation Rusland Grand Prix fra sidste startrække. Hollænderen har allerede opbrugt sin kvote på tre motorer pr sæson, og har valgt at tage endnu en motorskift i denne weekend. Det betyder, at han søndag skal starte løbet fra sidste række.

Da Sochi Autodrom samtidig er en ’Mercedes-bane’ – det tyske team har vundet samtlige russiske grandprixer – er det næppe sandsynligt, at Verstappen og Hamilton kommer i clinch.

At Verstappen og Red Bull vælger at tage motorskiftet i denne weekend hænger sammen med Sochi-banens udformning og udsigten til et omskifteligt vejr. Det er relativt let at overhale, og med udsigt til massiv regn lørdag og byger søndag, er det lagt op til et kaosløb, hvor Verstappen hurtigere end på andre baner kan komme op gennem feltet.

Sådan endte Max Verstappen og Lewis Hamilton i Italiens Grand Prix for 14 dage siden. I denne weekend starter hollænderen på grund af et motorskift fra sidste række i Rusland. Foto: Grand Prix Photo Vis mere Sådan endte Max Verstappen og Lewis Hamilton i Italiens Grand Prix for 14 dage siden. I denne weekend starter hollænderen på grund af et motorskift fra sidste række i Rusland. Foto: Grand Prix Photo

»Vi er nødt til at skifte motor før eller siden. Inden vi tog beslutningen, overvejede vi alle muligheder, og kom frem til, at det ville være bedst at gøre det her,« sagde Verstappen efter fredagens indledende træning.

Her besatte han sjettepladsen; cirka et sekund efter Mercedes-kørerne Valtteri Bottas og Lewis Hamilton på første- og andenpladsen.

Vejrudsigten for Sochi er lørdag så dårlig, at man måske slet ikke kan gennemføre kvalifikationen, der i så fald vil blive afviklet søndag morgen.

Udsigten til heldagsregn fik arrangørerne til at rykke weekendens første Formel 3-løb, der var programsat til lørdag morgen, frem til sent fredag eftermiddag. Her blev Frederik Vesti nummer ni mens Oliver Rasmussen udgik allerede på første omgang.

Frederik Vesti sluttede weekendens første Formel 3-løb på en anonym niendeplads. Foto: Grand Prix Photo Vis mere Frederik Vesti sluttede weekendens første Formel 3-løb på en anonym niendeplads. Foto: Grand Prix Photo

I kvalifikationen til weekendens Formel 2-løb besatte Christian Lundgaard en skuffende 12.-plads; 8/10 sekund efter sin kollega fra Alpine Academy Oscar Piastri og 4/10 sekund efter sin teamkammerat Theo Pouchaire på tredjepladsen. Lørdag skal der efter planen afvikles to Formel 2-løb og yderligere et Formel 3-løb.