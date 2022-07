Lyt til artiklen

Vil du lytte til artiklen? Køb et Digital Plus-abonnement og lyt med det samme. Køb nu Allerede abonnement? Log ind

Vil du lytte til artiklen? Køb et Digital Plus-abonnement og lyt med det samme. Køb nu

Hov, giv os lov at afspille artiklen. Den er klar, når du har klikket 'Tillad alle' Giv lov

Alle holdt vejret.

Formel 1-løbet på Silverstone i Storbritannien fik en uhyggelig start, da kinesiske Guanyu Zhous bil på løbets første meter blev vendt på hovedet og herefter buldrede hen ad asfalten, ud i gruset og over barrieren i høj fart, inden et hegn satte en stopper for bilen.

Herefter fulgte ti minutters neglebidende uvished, inden de gode nyheder kom: Zhou slap med livet og førligheden i behold.

I videoafspilleren øverst i artiklen kan du se hele det skræmmende uheld.

Alfa Romeos Guanyu Zhou Foto: ANDREW BOYERS Vis mere Alfa Romeos Guanyu Zhou Foto: ANDREW BOYERS

Efter uheldet måtte alle kørerne i feltet i garagen, efter der blev viftet med det røde flag.

Imens forsøgte redningsmandskabet at grave Guanyu Zhou ud af bilen. Det lykkedes gudskelov efter en håndfuld minutter.

Dette kunne tv-seerne dog ikke fornemme, da ingenting fra uheldet blev vist på dækningen, før der var sikkerhed for, at Zhou var kommet ud af uheldet i god behold.

Det var kineseren altså heldigvis. Alfa Romeo melder, at deres kører er ved bevidsthed og nu tjekkes på hospitalet

Du kan følge livedækningen af løbet på Silverstone her. Løbet blev genoptaget lidt i fem søndag eftermiddag.