Christian Lundgaard sluttede lørdag formiddag på en fantastisk tredjeplads i det første af weekendens tre Formel 2-løb i Monza.



Den 20-årige dansker startede efter en skuffende kvalifikation helt tilbage på 19.-pladsen, men med masser af overhalinger og god hjælp fra kørere der udgik, kom han i mål som nummer fire. Da Robert Shwartzmann på tredjepladsen blev idømt en tidsstraf, arvede Lundgaard den sidste plads på sejrsskamlen.

Tredjepladsen betyder, at danskeren skal starte fra syvende position i dagens andet løb klokken 14.45. I søndagens hovedløb (10.25) skal Lundgaard igen starte fra 19. position.

»Det handlede om at holde sig ude af problemerne – jeg var inden løbet sikker på, at der ville ske en masse. Og så var jeg rigtig heldig med timingen af de forskellige pace-car situationer,« sagde Lundgaard efter løbet.

Tredjepladsen i dag kommer på det helt rigtige tidspunkt for Lundgaard, der endnu ikke har sine planer for 2022 på plads. Endnu en sæson i Formel 2 er en mulighed, man han imponerede så meget i sin IndyCar-debut for en måned siden, at flere teams er interesserede i at hyre ham til en komplet sæson i USA.

Christian Lundgaard fejrer sin sensationelle tredjeplads i Formel 2-løbet i Monza. Foto: Grand Prix Photo Vis mere Christian Lundgaard fejrer sin sensationelle tredjeplads i Formel 2-løbet i Monza. Foto: Grand Prix Photo

Men B.T. erfarer, at han indtil for få dage siden også var kandidat til en plads i Williams´ Formel 1-team. Her har George Russell i de seneste tre år kørt sig frem til en kommende plads i Mercedes-teamet ved siden af Lewis Hamilton.

B.T.s kilder i både USA og Europa fortæller, at der har været dialog mellem Lundgaard og Williams, men det engelske team valgte i sidste uge at satse på Thailands Alexander Albon.

Christian Lundgaards teamkammerat ART Grand Prix´s Formel 2-team Theo Pouchaire vandt formiddagens løb i Monza, og er nu en seriøs bejler til en plads i Formel 1-feltet 2020. Alfa Romeo er det eneste team, der stadig har et ledigt sæde, og her er den unge franskmand allerede juniorkører-