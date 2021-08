To omgange bag safetycaren – så havde Max Verstappen vundet Belgiens Grand Prix!

Det ustadige vejr i Ardenner-bjergene gjorde løbet på Spa-Francorchamps til en farce. Regnen silede ned hele dagen, og starten, der var planlagt til klokken 15, blev udskudt flere gange. Da det endelig startede, skete det bag safetycaren, og løbet blev afbrudt efter et par formationsomgange.

Så fulgte næsten tre timers pause, mens man ventede på, at regnen ville stoppe. Da det ikke skete, sendte løbsledelsen feltet tilbage på banen kort efter klokken 18, men det blev igen anført af safetycaren.

Formel 1-reglementet foreskriver, at der kan blive uddelt 'halve' VM-point, når der er gennemført to omgange. Da de var gennemført – uden det havde været muligt at overhale – blev løbet flaget af, og resultatet var lig med kørernes startplaceringer.

Belgiens Grand Prix både startede og sluttede bag safetycar´en. Foto: Grand Prix Photo Vis mere Belgiens Grand Prix både startede og sluttede bag safetycar´en. Foto: Grand Prix Photo

Det vil sige, at Max Verstappen (Ree Bull-Honda), der startede fra pole position, blev udråbt som vinder og fik dermed 12,5 af de 25 point, en grandprixsejr normalt udløser.

»Det er en sejr – men det er ikke måden, man ønsker at vinde på,« sagde hollænderen.

»De rigtige vindere i dag er alle vores fans, der blev siddende hele eftermiddagen i øsende regnvejr. De fortjener respekt,« fortsatte hollænderen, der inden sit hjemmebane-grandprix på Zandvoort i næste uge nu er blot tre point efter Lewis Hamilton (Mercedes).

For George Russell (Williams-Mercedes), der lørdag kvalificerede sig som nummer to, var andenpladsen søndag hans hidtil bedste resultat.

George Russel, der her ligger foran Lewis Hamilton, scorede med andenpladsen sit hidtil bedste resultat i Formel 1. Foto: Grand Prix Photo Vis mere George Russel, der her ligger foran Lewis Hamilton, scorede med andenpladsen sit hidtil bedste resultat i Formel 1. Foto: Grand Prix Photo

»Det er ikke den måde, jeg ville komme på sejrsskamlen på for første gang – men jeg klager ikke,« sagde den 23-årige englænder, der inden for kort tid ventes at blive annonceret som Lewis Hamiltons nye Mercedes-teamkammerat.

Hamilton blev nummer tre og antydede ligesom Verstappen, at de omkring 80.000 tilskuere i Spa-Francorchamps var de virkelige helte i Belgiens Grand Prix 2021.

»Jeg har virkelig ondt af dem,« sagde verdensmesteren og tilføjede så en kontroversiel bemærkning, der kan få enorme økonomiske konsekvenser for Belgiens Grand Prix:

»Jeg håber virkelig, at de får deres penge tilbage!«

Formel 1-feltet ventede næsten tre timer i regnen på at Belgiens Grand Prix blev genstarter - for bare to omgange. Foto: Grand Prix Photo Vis mere Formel 1-feltet ventede næsten tre timer i regnen på at Belgiens Grand Prix blev genstarter - for bare to omgange. Foto: Grand Prix Photo

Hamilton kritiserede også løbsledelsens beslutning om overhovedet at starte løbet.

»De vidste, at forholdene ikke var blevet bedre, men de ville have gennemført de to omgange, der betyder, at der kan uddeles point,« sagde Hamilton.

Formel 1-VM 2021 fortsætter i de to kommende weekends med løb i Holland og Italien.