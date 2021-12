Så skete det, som mange danske husstande har siddet og gruet for de seneste måneder:

Det populære håndværkerfradrag er fortid. Dermed forsvinder i alt 600 millioner kroner fra danskernes konti allerede fra april 2022.

Det annoncerede den socialdemokratiske regering mandag, da den fremlagde sin finanslov, som er indgået med Radikale Venstre, SF, Enhedslisten, Kristendemokraterne og Alternativet.

Indtil nu har det været muligt at trække 12.900 kroner fra i skat hvert år for håndværksydelser og 6.400 kroner fra i skat til serviceydelser.

De fradrag er pr. person, så husstande med to voksne har kunnet fratrække 25.000 kroner for håndværksydelser og 12.400 kroner for serviceydelser.

Og det har danskerne gjort i stor stil. Omkring 500.000 har hvert år trukket beløb fra via de populære fradrag – tal, som sagtens kan være endnu højere i 2021, hvor satserne undtagelsesvist har været fordoblet.

Men nu er det altså slut. Håndværksdelen er nu blevet slagtet og forsvinder helt fra april 2022.

Kun servicedelen overlever.

I kroner og øre er det et anseeligt beløb, der nu forsvinder, hvis man har haft for vane at bruge håndværkerfradraget fuldt ud.

Værdien af fradraget på 12.900 er nemlig 3.225 kroner udbetalt, og hvis man er to voksne i husstanden, er det altså 6.450 kroner, der nu er fjernet af regeringen og dens støttepartier.

Værdien af servicefradraget, som altså fortsætter, er 1.600 kroner pr. person.

Finansminister Nicolai Wammen forklarede udslettelsen af håndværkerfradraget med, at bygge- og anlægsbranchen lige nu er »meget, meget varm«, og at man med tiltaget forsøger at bremse overophedningen.

»Det gør vi blandt andet ved at fjerne håndværkerdelen ved Boligjobfradraget, men også ved at udskyde projekter,« lød det.