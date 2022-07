Lyt til artiklen

Et vaskeægte mareridt.

Det er, hvad Real Madrid-spilleren Federico Valverde har oplevet i denne sommerferie.

Da fodboldspilleren var på Ibiza med sin kæreste Mina Bonino, blev de udsat for tyveri.

Og måske det, der var værre.

View this post on Instagram A post shared by Mina Bonino (@minabonino)

For ifølge kæresten Mina Bonino blev parret også forgiftet. Det skriver hun i et opslag på Instagram ifølge den spanske avis Marca.

Mina Bonino fortæller, at hun har på fornemmelsen, at det var ferieboligens kok, som har forgiftet dem under aftensmaden.

»Da vi ankom til huset, så var kokken der allerede. Han fortalte mig, at der kun var en enkelt nøgle, som han ville tage med sig, så han kunne lave morgenmad næste morgen uden at forstyrre os,« skriver hun i opslaget.

Men næste morgen kunne parret slet ikke komme op. Real Madrid-spillerens kæreste fortæller, at hun havde det skidt om morgenen. Og det blev nok ikke bedre, da parret stod op.

For her ventede et forfærdeligt syn.

Deres tre tasker lå åbne i stuen, hvor de var gennemrodet. Og da Mina Bonino tog fat på sin pung, var det hele også nuppet.

Ifølge det spanske medie blev der stjålet 10.000 euro, svarende til omtrent 75.000 kroner.

Efter den ubehagelige oplevelse rykkede parret videre til et andet sted på Ibiza, hvor de var mere trygge.

Mina Bonino fik foretaget en test, hvor det ville blive vist, om hun havde kokain, marijuana, ecstasy, amfetamin eller antidepressive stoffer i blodet. Alle test var negative.