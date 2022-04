Efter at have genoptrænet for sig selv i Aalborg, er danske Oliver Abildgaard vendt tilbage til sin russiske klub.

Modsat danske Anders Dreyer, der mandag kan få comeback for FC Midtjylland og svensk-montenegrinske Sead Haksabanovic, der er vendt hjem til Djurdgården i Stockholm, er aalborgenseren stadig på kontrakt i Rubin Kazan.

Han har dermed ikke benyttet sig af muligheden fra FIFA for at suspendere sin kontrakt midlertidigt og tørne ud for et andet hold.

Han har i den seneste tid været hjemme i Aalborg, hvor han har genoptrænet for sig selv på AaBs træningsanlæg.

Oliver Abildgaard er flere gange nævnt af landstræner Kasper Hjulmand - her får han gult kort under venskabslandskampen mod Sverige i 2020. Foto: Liselotte Sabroe Vis mere Oliver Abildgaard er flere gange nævnt af landstræner Kasper Hjulmand - her får han gult kort under venskabslandskampen mod Sverige i 2020. Foto: Liselotte Sabroe

Nu er han imidlertid tilbage i det krigsførende land, hvor hans russiske klub har lagt et billede på deres Twitter-profil af Oliver Abildgaard på træningsbanen med teksten:

»Lad os starte ugen med gode nyheder! Oliver Abildgaard vendte tilbage til holdet og er allerede begyndt at træne!«

På trods af krigen i Ukraine og muligheden for suspendering af spillernes kontrakter, ruller fodbolden nemlig fortsat i Rusland, hvor Rubin Kazan - med blandt andre den udlejede Vejle-spiller, German Onugkha på holdet - er placeret midt i rækken.

Ved seneste landsholdsudtagelse gav landstræner Kasper Hjulmand udtryk for, at han ikke mente, FIFA havde lavet en regelændring, der tilgodeser de udenlandske spillere i Rusland.

Anders Dreyer er også på kontrakt i Rubin Kazan, men har valgt at suspendere sin aftale frem til sommer. Han spiller indtil da i FCM. Foto: Liselotte Sabroe Vis mere Anders Dreyer er også på kontrakt i Rubin Kazan, men har valgt at suspendere sin aftale frem til sommer. Han spiller indtil da i FCM. Foto: Liselotte Sabroe

Det samme siger assisterende landstræner, Morten Wieghorst, da B.T. spørger ham til Oliver Abildgaards returnering til Rusland.

»Det er ikke rimeligt, de individuelt skal løse det. Alle ved, det er en ulykkelig situation (i Ukraine, red.), som er langt større end fodbold, men jeg ved, hvor meget Oliver tænker sig om - og tænker ud over fodbolden,« siger Morten Wieghorst, der mener FIFA har sat spillerne i en interessekonflikt.

»Det kan have voldsomme og uoverskuelige konsekvenser. Det er helt sikkert, han har tænkt over sitationen. Det er et nuanceret billede, selvom nogen siger andet,« fortæller den assisterende landstræner, der ikke kun føler med Oliver Abildgaard.

Det er nemlig ikke alle, der har gjort som Dreyer og senest Viktor Claesson, der har skrevet kontrakt med FCK. Han henviser til Jordan Larsson, søn af legenden Henrik 'Henke' Larsson, der fortsat er på kontrakt i Spartak Moskva.

»Jeg personligt ser ikke skævt til Oliver. I mine øjne er han et menneske og en fodboldspiller, der tænker over tingene. Snakker vi moral og etik, så er der ikke noget der ændret sig overhovedet,« slutter Morten Wieghorst.

B.T. har forsøgt at få svar fra Oliver Abildgaard på, hvorfor han ikke har gjort som andre skandinaviske spillere og annulleret sin kontrakt. Det har ikke været muligt.