Fremover skal fodbolddommere til at have tre kort med på banen.

Et gult, et rødt og et blåt.

Det skriver The Telegraph.

Ifølge mediet vil International Football Association Board (IFAB), som står bag fodboldens love, præsentere nyheden på sin kongres fredag.

Præsenteres en spiller for et blåt kort, skal vedkommende forlade grønsværen i ti minutter.

I første omgang skal kortet indføres i de lavere engelske rækker.

Ifølge The Telegraphs kilder overvejer det engelske fodboldforbund, FA, nu at teste kortet i pokalturneringen for både de bedste mænd og kvinder allerede i næste sæson. Så der altså uddeles blå kort i FA Cup-kampe.

Det blå kort skal gives til en spiller, der for eksempel begår et såkaldt professionelt frispark eller brokker sig over en dommerkendelse.

Som et eksempel på et sådan frispark nævner The Telegraphs anonyme kilde en situation fra EM-finalen i 2021. Arsenal-spilleren Bukayo Saka blev hevet i trøjen af Giorgio Chiellini, som dermed forhindrede et engelsk kontraangreb.

Italieneren kunne altså have set blåt.

Det er så meningen, at to blå kort skal give et rødt kort. Kombinationen af et blåt og et gult kort skal også føre til rødt.

I UEFA er præsident Aleksander Ceferin meget skeptisk overfor tiltaget, som i hvert fald ikke kommer til at gælde hverken i sommerens EM-slutrunde eller i efterårets udgave af Champions League.

»Det er ikke fodbold længere, hvis man indfører sådan et kort,« siger han til The Telegraph.

International Football Association Board vil også komme med andre anbefalinger.

Dommeren skal fremover kunne kræve, at kun anføreren må henvende sig til ham med holdets eventuelle utilfredshed. Brokker andre spillere sig, skal de straks se gult.

Hvis der opstår situationer, hvor spillerne ryger i totterne på hinanden, skal dommeren have mulighed for at afholde en timeout, indtil roen atter har indfundet sig.

Og så skal reglen om, at målmanden kun må holde på bolden i seks sekunder nu rent faktisk håndhæves.