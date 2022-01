Jubelscener og fald-på-røven-humor i blå og hvide striber er – bogstaveligt talt – hvad fodboldfans nu kan finde på det populære sociale medie TikTok.

Indholdet deles af den fynske fodboldklub OB, der tirsdag kunne fortælle, at klubben nu er til stede på det kinesisk ejede medie.

En af de nyeste videoer på klubbens TikTok-side er af den thailandske midterforsvar Jonathan Khemdee, der i en tackling lander på bagenden til et underlæg af klovnemusik.

Ud af de 10 videoer, som klubben indtil videre har udgivet, består videoerne mest af alt af jubelscener med fans og spillere. OB's kommunikationschef, Rasmus Nejstgaard, håber, at kanalen kan ramme et nyt publikum.

»TikTok giver os en glimrende mulighed for at nå et større og yngre publikum gennem interaktion og digital underholdning med interessant og engagerende content,« siger Rasmus Nejstgaard, der er kommunikationschef i OB i en pressemeddelse.

Men det sociale medie er ikke kun populært blandt de unge – det har også ad flere omgange været i vælten.

B.T. har tidligere kunne fortælle, at danske eksperter direkte fraråder brug af platformen, som er blevet beskyldt for voldsom indsamling af brugernes data og sikkerhedsfejl.

»Jeg vil på ingen måde anbefale, at man har TikTok installeret. Og hvis man har den, så vil jeg anbefale, at man sletter den,« sagde Ken Friis Larsen, lektor ved Datalogisk Institut ved Københavns Universitet i sommeren 2020 om platformen, efter han har kigget en gennemgang af sitet igennem.

Lige nu er der dog ingen tvivl om, at TikTok er den største platform i verden. I slutningen af 2021 blev det nemlig slået fast, at TikTok endegyldigt har slået Google af banen, som hidtil har været platformen med mest internettrafik.

Ifølge kommunikationschefen så er klubben blevet opfordret af sine egne spillere og ikke mindst af fans til at oprette sig på platformen.