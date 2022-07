Lyt til artiklen

Jubelbrølene var store, da han trådte ind på banen.

Der blev der for alvor drysset stjernestøv over Middelfart og den lille klub MG & BK, da flere lokale spillere fik sig en overordentlig overraskelse.

Det skyldes, at den danske verdensstjerne Christian Eriksen onsdag havde valgt at dukke op til klubbens fodboldtræning. Det skriver TV 2.

MG & BK er danskerens barndomsklub, og i klubbens afdeling 'United', hvor spillerne har fysiske eller psykiske udfordringer, vakte Christian Eriksens ankomst stor glæde. Det fortæller spilleren Jonathan Weiss Nielsen, der fik tid til at snakke med den danske landsholdsspiller.

Christian Eriksen. Foto: Ulrik Pedersen Vis mere Christian Eriksen. Foto: Ulrik Pedersen

»Han er en rigtig drilleper, som jeg sagde til ham. Det er dejligt, at en professionel fodboldspiller stadig kigger på sin barndomsklub og stadig er med i det. Det er sagomelme dejligt,« siger Jonathan Weiss Nielsen til TV 2.

For Christian Eriksens vedkommende var det ligeledes en positiv oplevelse.

Midtbanespilleren fortæller, at træningen var underholdende og sjov. Herudover, at spillerne i MG & BK United, som landsholdsspilleren gav store roser med på vejen, forhåbentlig fik en dag med en masse gode minder og et afbræk fra hverdagen.

Christian Eriksen fik ligeledes et afbræk fra hverdagen, der i øjeblikket byder på store overvejelser om fodboldkarrieren og deraf næste sæson.

På nuværende tidspunkt tygger danskeren angivelig på flere kontrakttilbud. Blandt de interesserede skulle Manchester United og Brentford være.

Hvor Christian Eriksen skal hen, kunne han ikke gøre offentligheden klogere på, da han blev spurgt til træningen i Middelfart.