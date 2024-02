Rasmus Højlund var brandvarm og var her der og alle vegne, da danskeren gjorde livet surt for Wolverhampton i alle minutter af en fantastisk præstation af den danske angriber, der fik 85 minutter på banen i en vanvittig kamp.

Et mål og en assist blev det til for Højlund, da Manchester United ude besejrede Wolves med cifrene 4-3 i en absurd kamp, hvor United var snublende nær et pointtab trods en føring på både 2-0 og 3-1. Samtidigt tog Højlund en rekord fra et United-ikon undervejs og scorede for tredje kamp i streg. Herunder får du B.T.s dom over Højlunds præstation.

Rasmus Højlund var brandvarm og stærkt medvirkende til, at Manchester United snuppede en vigtig udesejr.

Han var et sandt powerhouse, som var at finde overalt på banen - med og uden bolden. Når han havde bolden for fødderne, vendte han som ofte genialt og nemt rundt med den, og satte holdkammeraterne op.

Han var også en evig trussel foran mål, hvor det faktisk var lidt utroligt, at det 'kun' blev til en scoring og en assist for Højlund, der scorede for tredje kamp i streg.

Når man slår selveste Cristiano Ronaldos rekord, som den yngste spiller med en assist og en scoring i to Premier League-kampe i streg i en alder af bare 20 år, kan man kun tage hatten af for den unge dansker.

Soccer Football - Premier League - Wolverhampton Wanderers v Manchester United - Molineux Stadium, Wolverhampton, Britain - February 1, 2024 Manchester United's Rasmus Hojlund celebrates scoring their third goal before it is disallowed

Fem minutter skulle der gå før, at Rasmus Højlund bragte sig selv i centrum med et flot detalje.

Højlund vendte en halv omgang i feltet og lagde bolden smukt af til udskældte Marcus Rashford, som bragede bolden i netmaskerne.

Marcus Rashford har været det store diskussionsemne i engelsk fodbold den seneste uge, efter han blev spottet i byen i Belfast torsdag, og så meldte han sig syg fredag.

Derfor har den engelske angriber været rygtet til PSG, men viser altså på deadline-day, at han ikke har planer om at smutte. Og sammenspillet med Højlund lader til at være helt i top.

Foto: Jason Cairnduff/Reuters/Ritzau Scanpix

Rasmus Højlund er brandvarm lige nu.

Udover en tidlig assist, fik Højlund kastet kroppen ind over et indlæg fra Luke Shaw, der ramte lidt af hvert og til sidste foden på Højlund, som sendte bolden det sidste stykke over stregen efter 22 minutters spil. Du kan se målet i videoafspilleren øverst i artiklen.

Efter en halv times spil var Højlund sågar tæt på at blive dobbelt målscorer, da han presse Wolves-keeperen på en dårlig tilbagelægning.

Højlund var tæt på at blokere sparket fra Jose Sa i mål, men bolden røg snært forbi målet. En offside-scoring i slutningen af første halvleg blev det også til, men Højlund måttet 'nøjes' med en scoring og en assist i en vild kamp af den unge og sprudlende dansker.

Foto: Carl Recine/Reuters/Ritzau Scanpix

Lige nu æder Rasmus Højlund modstanderne op. Han træder dem i hælene, overmatcher dem fysisk, snører dem med god teknik og afslutningsspillet er blevet forbedret gevaldigt.

Alt i alt er det en sprængfarlig kombi, som alle Premier League-mandskaber frygter at blive mødt af, som det er tilfældet lige nu med Højlund.

Tre kampe med scoringer i hver af dem på stribe for den 20-årig skarpretter, der endelig har fundet sig til rette i den engelske storklub.

Sultne Højlund glæder sig nok bare til den næste optræden nu, fordi danskeren kan ikke få nok i øjeblikket - og det er herligt at se!