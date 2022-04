Strandby-Elling smager ikke ligefrem af EM-guld.

»Der var nu gjort noget ud af det – det var med guldstolper. Så det var en snert af noget, der var engang. Der var en del lokale og det var et fint stadion.«

Anmeldelsen kommer af en 58-årig fra Horne, der taler med dialekt.

Men det var nu ikke Hr. Hvem-som-helst, der var i mål for Hjørring Is hold i serie 2 mod Strandby-Elling IF.

Mogens Krogh på trænerbænken for Vendsyssel FF – sammen med en anden tidligere Brøndby-keeper, Karim Zaza – i 2018. I dag er han serie 2-træner for Vendsyssels amatørklub, Hjørring Idrætsforening. Foto: Henning Bagger Vis mere Mogens Krogh på trænerbænken for Vendsyssel FF – sammen med en anden tidligere Brøndby-keeper, Karim Zaza – i 2018. I dag er han serie 2-træner for Vendsyssels amatørklub, Hjørring Idrætsforening. Foto: Henning Bagger

Mogens Krogh spillede sin sidste Superligakamp for tyve år siden for Michael Laudrups Brøndby. Siden fulgte job som træner og sportschef, men nu er han serie 2-træner på hjemegnen.

Og i weekenden var han, 'som snart 59-årig tvunget i mål', som en af de mest succesfulde vendelboer i fodboldhistorien selv formulerer det.

EM-guld (i skyggen af en vis Schmeichel), samt masser af Superligakampe i Brøndby og Ikast og super meget ædelt metal med den førstnævnte af de gulklædte klubber.

Et enkelt legendarisk mål på Aarhus Stadion blev det også til.

Mogens Krogh, der bar anførerbindet i Brøndby også, jubler i en af sine sidste kampe for klubben i 2002. Foto: Lars Møller Vis mere Mogens Krogh, der bar anførerbindet i Brøndby også, jubler i en af sine sidste kampe for klubben i 2002. Foto: Lars Møller

I weekenden gik der syv ind.

»Der var nok et par stykker, jeg havde taget for 15 år siden,« lyder det med et smil.

Han er træner for holdet af unge lokale, som han har haft siden U19-årene. Men målmænd hænger ikke på træerne i Vendsyssel.

»Vi har kun én målmand i den seniorgruppe, som først lige er startet som målmand og har spillet med sine venner i serie 5 – det ville være at tage motivationen fra ham,« siger Mogens Krogh om comebacket, som var mest af nød.

Mogens Krogh kommer oprindeligt fra Vendsyssel, trods sine mange år i Brøndby, og vendte for år siden tilbage til sin hjemegn som sportschef og assisterende træner i Vendsyssel FF. Foto: Henning Bagger Vis mere Mogens Krogh kommer oprindeligt fra Vendsyssel, trods sine mange år i Brøndby, og vendte for år siden tilbage til sin hjemegn som sportschef og assisterende træner i Vendsyssel FF. Foto: Henning Bagger

Men en EM-guldvinders skuldre er lidt bredere end en ung, der helst vil spille med gutterne, erkender han.

Selvom Strandby-Elling spiller i gule trøjer og blå shorts, var de ikke for fine til at give lidt røg til en blågul legende, fortæller Mogens Krogh.

»Jo, for søren – men kun gode kommentarer.«

Og for at understrege der ikke var tale om Superliga længere, fortsatte det godmodige drilleri efter kampen:

I 2014 trak Mogens Krogh i Brøndby-dresset til en showkamp. Ellers er det mest på veteranholdet i Hjørring han holder sig igang i dag. Foto: Nikolai Linares Vis mere I 2014 trak Mogens Krogh i Brøndby-dresset til en showkamp. Ellers er det mest på veteranholdet i Hjørring han holder sig igang i dag. Foto: Nikolai Linares

»Jeg fik en øl i cafeteriet, hvor der var en, der var ked af han ikke havde skrevet til sin tvillingebror, som var Brøndbyfan,« fortæller Mogens Krogh, der trods syv mål imod faktisk ikke er 100 procent pensionist.

»Jeg spiller altså også syvmands veteranfodbold med de gamle i HI. Det passede fint til der, hvor jeg var, fordi der var mindre mål,« griner Mogens Krogh.

»Så jeg kunne godt mærke, det var et stykke tid siden, jeg havde været på stor bane. Kroppen bliver ældre. Jeg har udfordringer med ryggen og med knæet – og når en veterankamp er to gange 25 minutter og en serie 2-kamp er to gange 45, var jeg altså godt øm til pausen,« siger den 58-årige tidligere Næstved-træner.

Dagen efter dagen derpå var det ikke meget bedre.

»Der så jeg gammel ud, da jeg gik.«

Trods gangbesværet, nederlaget og de syv mål imod, var det dog en fin oplevelse.

»Det er det, der gør dansk fodbold unikt: foreningskulturen. Jeg har jo været en del af den største klub i Danmark i Brøndby, men de var jo ikke der, hvor de er, hvis ikke det var for alle de frivillige, som gav en hånd med i stort set alt,« siger han og trækker en linje til det nuværende landshold.

»De starter altså i Strandby og Østervrå – og jeg startede selv i Horne KFUM. Derude er der helt sikkert nogen, der kan huske Joakim Mæhle og Mogens Krogh. Det er jo selve motivationen for rigtig mange frivillige,« siger Brøndby-legenden.

Af DBU Jylland fremgår Hjørrings målscorer som »ukendt spiller« – det rimer ikke ligefrem på stjernestøv. Men Mogens Krogh er glad for at give noget tilbage til breddefodbolden.

»Uden at blive højttravende kan jeg da godt sige, det er et spørgsmål om at give tilbage. Jeg elsker fodbold,« slutter Krogh, der i dag er kørende sælger på Fyn og i Jylland, hvor han sælger sportsudstyr til blandt andet fodbold og paddle tennis.