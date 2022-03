Robert Lewandowski scorede hattrick på under 23 minutter, da Bayern München slog Red Bull Salzburg 7-1.

Der var tysk dominans og absolut ingen spænding, da Bayern München tirsdag aften spillede sig i kvartfinalerne i Champions League.

På hjemmebane i München vandt sydtyskerne med hele 7-1 over østrigske Red Bull Salzburg. Spændingen var allerede væk midt i første halvleg, da Robert Lewandowski havde scoret tre gange, herunder to mål på straffespark.

Med 20 minutter tilbage af opgøret noterede den 18-årige dansker Maurits Kjærgaard sig for Red Bull Salzburgs reduceringsmål til 5-1.

Det første opgør i Østrig for tre uger siden endte 1-1, men Rasmus Nissen Kristensen, målscorer Kjærgaard og deres holdkammerater var milevidt for at gentage den bedrift.

I løbet af kampens to første minutter formåede begge hold at brænde en stor chance. Først var Robert Lewandowski tæt på i den ene ende, og minutter efter burde Nicolas Capaldo have scoret i den anden ende.

Det var et varsel om, at begge hold i vanlig stil gik ultraoffensivt til værks.

Det havde hjemmeholdet klart mest succes med, og allerede efter en halv time var det blot et spørgsmål om ydmygelsens størrelse. På det tidspunkt førte Bayern nemlig allerede med 4-0.

Lewandowski havde omsat to straffespark til mål ved at sparke bolden til sin egen venstre side i begge tilfælde, mens målmand Philipp Köhn begge gange hoppede til den anden side. Den evigt farlige polak havde også gjort det til 3-0 efter svagt forsvarsspil.

Dernæst gjorde Serge Gnabry det til 4-0 efter et gennemspillet angreb.

Dominansen fortsatte i anden halvleg, og under ni minutter efter sidebyttet blev det 5-0, da Thomas Müller vendte rundt om sig selv på kanten af feltet og huggede bolden i kassen.

Mens Müller kunne fejre målet, stod Rasmus Nissen Kristensen i baggrunden og så modløs ud.

Det lykkedes dog for gæsterne at få lavet en reducering med et dansk aftryk.

Under ti minutter efter sin indskiftning hamrede Maurits Kjærgaard bolden i det korte målhjørne, mens en chanceløs Manuel Neuer så til. Det var teenagerens første mål i Champions League.

Målet betød dog ikke alverden. Bayern skruede bare op for tempoet i den anden ende, og så kunne først Thomas Müller og dernæst Leroy Sané udbygge føringen til mageløse 7-1. Dermed avancerer Bayern med samlet 8-2.

/ritzau/

Genoplev begge kampe i LIVE-bloggen her: