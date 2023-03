Lyt til artiklen

Faste seere af DR-programmet 'Tæt på sandheden' vil vide, at programmet ikke blev sendt lørdag, som det ellers gør hver uge.

Og onsdag, fire dage efter den planlagte udsendelse, er der stadig intet nyt fra DR i sagen.

B.T. henvendte sig tirsdag morgen til DR for at få svar på, om seerne kan forvente, at programmet bliver sendt, og om DR vil uddybe, præcis hvorfor indslaget ikke kunne vises i første omgang.

Her var meldingen, at presseinteressen i sagen er stor, og at B.T. på linje med andre medier ville få et svar hurtigst muligt.

Onsdag er der imidlertid stadig intet svar fra DR i sagen.

Fredag skulle programmet optages. Og allerede der opstod der undren, da det planlagte publikum til udsendelsen fik besked om aflysningen:

»Vi beklager at måtte meddele, at 'Tæt på sandheden' den 24. marts 2023 desværre er aflyst,« fik publikum fortalt.

Senere samme dag svarede DR-redaktør Lasse Bjørch på B.T.s henvendelser, at det var et bestemt indslag, der havde fået produktionen til at aflyse.

»'Tæt på sandheden' til på lørdag var simpelthen ikke klar til udsendelse, fordi et indslag om Ahmed Samsam ikke nåede at blive klar,« svarede redaktøren i et skriftligt svar.

Ahmed Samsam er fænglset for at have tilsluttet sig Islamisk Stat, men i følge sit eget udsagn arbejdede han som hemmelig agent for PET og FE. Forholdene har både DR og Berlingske dokumenteret.

Men ifølge programmets vært, Jonathan Spang, var dokumentationen åbenbart ikke nok.

DR ville have efterprøvet alle oplysningerne, som ikke kom fra DR selv, ligesom alle de omtalte parter skulle forelægges informationer. Det har redaktionen ikke ressourcer til, og derfor måtte programmet aflyses.

»'Tæt på sandheden' udgår i denne uge, da DR har strammet deres krav omkring et specifikt indslag om Ahmed Samsam så meget, at vi ikke har mulighed for at efterkomme det. Vi skulle efterprøve alt journalistisk arbejde, der er lavet udenfor DR og lave forelæggelse for alle, vi omtaler, bl.a. de spanske myndigheder. Desværre har vi ikke, som en lille satireredaktion, mulighed for dette. Vi beklager derfor meget, at vi ikke kan levere 'Tæt på sandheden' i denne uge.«

Vi ville gerne have spurgt DR, om dette er normal procedure i satireprogrammet 'Tæt på sandheden', og om indslaget vil blive sendt i næste uge. Men de er som skrevet ikke vendt tilbage med et svar på vores henvendelse.

Vært på 'Tæt på sandheden', Jonathan Spang, er heller ikke vendt tilbage på vores spørgsmål om, hvorvidt indslaget med Ahmed Samsam vil blive vist i programmet.