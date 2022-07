Lyt til artiklen

En plan om at reducere CO₂-udledningen med 73 procent blev torsdag præsenteret af Danmarks største udleder, Aalborg Portland.

Men selvom det lyder som sød musik i de flestes ører, så er det ikke noget, virksomheden forventer at kunne klare selv.

En del af planen er nemlig, at ny teknologi til at lagre CO₂ i undergrunden skal finansieres af forskellige støtteordninger.

»Teknologien, der skal sikre implementeringen af CCS (anlæg, der fanger og lagrer CO₂ i undergrunden, red.), er stadig under udvikling, og vi arbejder sammen med flere internationale partnere på at klarlægge, hvordan CCS kan installeres i vores produktion. Det vil kræve investeringer i ny teknologi, som vi ikke kan løfte alene,« siger Søren Holm Christensen, der er direktør i Aalborg Portland.

Samlet set er det Aalborg Portlands plan, at reducere CO₂-udledningen med 1,6 millioner tons i 2030 i forhold til 2018.

De første 600.000 tons, har virksomheden allerede fundet ud af, hvor kan skæres, mens virksomheden lover også at finde de næste 600.000 tons. Det efterlader så 400.000 tons i forhold til klimamålet, og det er her, den nye lagringsteknologi og støtteordningerne kommer ind i billedet.

»Vi har valgt at gå den vej, fordi vi er villige til at tage ansvar og løbe den risiko, og derfor søger vi de puljer, som kan tilføre den fornødne støtte. Det er ikke en risikofri satsning, og vi går ind i det her i konkurrence med alle andre,« siger Søren Holm Christensen til B.T.

Der er dog ingen garanti for, at Aalborg Portland får del i de støtteordninger, de agter at søge.

Hvad gør I, hvis I ikke får de her puljer?

»Så kommer vi med de 1,2 millioner tons, som vi selv kan levere frem mod 2030, og så må vi gå i tænkeboks i forhold til, hvad vi gør med det resterende for at nå målet. Men vi er fortrøstningsfulde, og vi har allerede flere udviklingsprojekter i gang i relation til CCS,« siger Søren Holm Christensen og henviser blandt andet til et pilotprojekt i samarbejde med DTU.

Aalborg Portland kom for alvor i søgelyset, da regeringen i april præsenterede en ny skattereform. Her lagde regeringen op til nye afgifter på CO₂-udledning, men lige netop Aalborg Portland stod til at få rabat på afgiften, da regeringen besluttede at indføre lavere afgiftsstigninger for virksomheder, der arbejder med såkaldt mineralogiske processer.

Det medførte dengang kritik, at Danmarks største udleder af CO₂, fik lov at slippe billigere end andre klimasyndere.

»Jeg har virkelig svært ved at se det rationelle i, at man giver landets mest forurenende virksomheder så massiv en rabat,« lød det bland andet fra Enhedslistens politiske ordfører, Mai Villadsen.

Selvom det er knap to måneder siden, at Aalborg Portlands klimaaftryk var på alles læber, så mener virksomheden ikke, at den nye udmelding er et PR-stunt.

»Det synes jeg ikke, det er. Det er for at vise, at vi vil tage ansvar, og at vi er en del af løsningen,« slutter direktøren.

I 2018 udledte Aalborg Portland 2.190.705 tons CO₂. Det nye mål for 2030 er en udledning på 600.000 tons.