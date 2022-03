Til sommer får københavnerne mange flere muligheder for at nyde drinks og avokadomadder i solen på byens hyggelige fortovscafeer. Københavns Kommune har nemlig besluttet at udvide udeserveringen fra juni til og med september.

En glædelig nyhed for de mange restauranter og barer, men en måske mere trist nyhed for byens bilister. For at den udvidede udeservering kan lade sig gøre, må københavnske parkeringspladser nemlig lade livet.

Præcis hvor mange pladser, kommunen er villig til at ofre, kan Teknik- og Miljøforvaltningen ikke svare på, men det forventes, at 450 parkeringspladser vil blive inddraget i år.

Det giver sig selv, at sløjfede parkeringspladser kan få betydning for bilisterne. B.T. har derfor spurgt teknik- og miljøborgmester, Line Barfod, hvordan hun vil sikre, a det ikke får konsekvenser for bilisterne. Hun mener dog ikke, konsekvenserne vil være omfattende.

»Der er mangel på plads i byen, og mange københavnere vil gerne opholde sig mere i vores fælles byrum og nyde en kop kaffe eller en øl. Ordningen om udvidet udeservering vil selvfølgelig få betydning for antallet af parkeringspladser, men betydningen vil være begrænset,« udtaler hun i et skriftligt svar.

I stedet glæder hun sig over det nye tiltag, der er mere omfattende end sidste år:

»København skal være en levende by med plads til mennesker og byliv. Jeg er glad for, at ordningen i år omfatter hele byen, så presset på indre by ikke bliver for stort,« udtaler Line Barfod.

Sidste år var det nemlig kun i udvalgte kvarterer i indre København, kommunen udvidede udeserveringen, men sådan er det altså ikke i år.

Der er dog stadig enkelte begrænsninger i det nye tiltag.

I områder, hvor der klokken ti om aftenen er mere end 20 procent flere biler i forhold til antallet af parkeringspladser, vil kommunen for eksempel ikke tillade udvidet udeservering.

Det betyder, at hvis der i et område er 11 biler med p-licens til 10 pladser, så vil inddragelse af parkeringspladser til fordel for udeservering i udgangspunktet blive godkendt. Er der derimod 12 biler til 10 pladser, vil kommunen vende tomlen ned.

Derudover er der som udgangspunkt kun mulighed for at inddrage helt almindelige parkeringspladser. Handicappladser, erhvervsparkering, flexpladser og p-pladser ser altså ud til at være fredet.

Og så skal udeserveringen lukke og slukke klokken 22.00, så det ikke generer naboer.

Det er dog ikke et helt gratis tiltag, kommunen har sat i gang. For at få lov til udvidet udeserveringen skal restauratørerne nemlig ansøge om det, og en sådan sagsbehandling har kommunen sat 2,8 millioner kroner af til. Det skal dog også dække tilsyn og klager.

Derudover forventer kommunen et tab af indtægter på betaling for parkering på hele 3 millioner kroner.