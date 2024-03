Den danske erhvervsmand Peter Warnøe er nu fortid i sin investeringsfond Nordic Eye.

Han har nemlig valgt at trække sig fra selskabet, skriver Berlingske som har set en mail, der er sendt ud af fonden til dets 400 investorer.

I mailen lyder det ifølge mediet, at Warnøe i oktober sidste år ønskede at reducere sit tidsforbrug på dag-til-dag-operationer hos Nordic Eye, så han i stedet kunne fokusere på mere personlige formål.

»Som et resultat er Nordic Eyes partnere blevet enige med Peter Warnøe om, at han forlader Nordic Eye, og at han ikke længere vil være aktionær,« står der ifølge Berlingske i mailen.

Det forlyder også, at han ikke længere skal sidde med i bestyrelsen hos Bellabeat, som er Nordic Eyes mest værdifulde investering.

Selv bekræfter Peter Warnøe også, at han ønsker at træde ud af Nordic Eye. Det skriver han i et opslag på sin Facebook.

'Baggrunden for min beslutning er, at jeg har brug for en time-out. Jeg gik allerede på nedsat tid for nogle måneder siden. Måske bliver min pause kort, men den er ikke desto vigtig for mig selv,' skriver han og fortsætter:

'Jeg blev 60 for nylig, jeg har været fokuseret på Nordic Eye i en del år og har brug for nu lige at samle mine tanker omkring mine næste mange forhåbentligt spændende erhvervskapitler.'

Investeringsfirmaet Nordic Eye stiftede Warnøe sammen med erhvervsmanden Lars Tvede i 2016. Siden er selskabet vokset betydeligt med mere end 400 investorer i otte fonde.

Peter Warnøe blev kendt for sin medvirken i DR-programmets fjerde sæson af 'Løvens Hule'.