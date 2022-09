Lyt til artiklen

Hov, giv os lov at afspille artiklen. Den er klar, når du har klikket 'Tillad alle' Giv lov

Høj inflation og buldrende energipriser har fået Salling Group til at tænke i nye baner.

Forbrugeradfærden har ændret sig, og derfor åbner Bilka, der er ejet af Salling Group, en onlinebutik for tøj.

Det skriver Finans, der har talt med Jette Radich, der er chef for tøj og tekstiler i Salling Group.

»Vi har lagt en ny strategi om, at vi skal have mere tøj i fast kollektion, og som altid er på hylderne, så vi sælger mere til basisgarderoben.«

»Vi skal også fortsat udbyde det hurtige modetøj i aktuelle trends. Det samtidig med vi skaber værdi for pengene og lavere priser uden at gå på kompromis med holdbarhed og anvendelse,« siger Jette Radich.

Hun understreger dog, at Salling Group gennem længere tid har arbejdet på den nye onlinebutik. Så det er lidt en tilfælde, at den åbner samtidig med, at detailhandlen er så presset.

Men under alle omstændigheder håber Jette Radich, at den nye onlinebutik kan skubbe yderligere fart i salget.

Det bliver gennem koncernens 19 Bilka-varehuse, at der åbnes op for onlinesalg af tøj. Det leveres enten ved afhentning i et varehus eller hjemmelevering.