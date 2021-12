Restauranten Chello's har fået en sur smiley og en bøde på 10.000 kroner.

Det skyldes, at Fødevarekontrollen under et kontrolbesøg fandt flere problemer med virksomhedens rengøring og egenkontrol.

Det nedslående resultat fremgår af en udgivet rapport på Fødevarestyrelsens hjemmeside.

Ved tilsynsbesøget kunne kontrollen blandt andet konstatere, at der var mangelfuld rengøring, lidt lyserøde belægninger i toppen af opvaskemaskinen, produktrester på låger i to køleskabe på lageret og en svingdør med hvide og sorte belægninger.

Samtidig var der i et køleskab til dej skimmellignende sorte prikker på ventilationen.

Virksomhedens rengøringsremedier og en hylde under et bord havde desuden grå og fedtede belægninger, fremgår det af rapporten.

Virksomheden fik ved tilsynet en bøde på 5.000 kroner for den manglende hygiejne. Derudover fik virksomheden 5.000 kroner i bøde på grund af mangelfuld egenkontrol.

Under kontrollen havde virksomheden følgende bemærkninger »Der bliver rettet op på forholdet, og der er indkøbt elektronisk egenkontrol, som startes op snarest muligt.« samt »Vi strammer op, svingdør fjernes eller der påsættes glat flade, der gør den rengøringsvenlig.«

Til B.T. fortæller ejeren af Chello's, Marci Zadeh, at han og medarbejderne efter Fødevarestyrelsen besøg har fulgt op på tilsynsførendendes bemærkninger og gjort rent de steder, der manglede.

Han oplyser samtidig, at der er indkøbt elektronisk egenkontrol.