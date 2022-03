Det er nok de fleste, der efterhånden ved, at der få landegrænser fra os er opstået krig.

Og jo flere billeder, videoer, artikler og taler man ser om Ukraines dybt uretfærdige situation, jo mere absurd kan det føles at stå op om morgenen og leve sit eget liv, hvor krigen højst kan mærkes gennem forhøjede benzinpriser.

Blandt mig selv og mange andre unge, jeg har snakket med, går en stor følelse fra coronatiden igen. Når man bliver så opmærksom på, at omkringliggende lande står i en langt hårdere situation end en selv, må man så have lov til at synes, at man selv har det hårdt? Og kan man tillade sig at vedligeholde sin egen levestandard, når andre pludselig står med så lidt?

Vi løser desværre ikke de nuværende problemer ved at stoppe med at spise overpriset bland selv-slik og se dårlige Adam Sandler-film, tage til familiefødselsdag og spise lagkage og snakke om vejret med sin farmor, eller gå på café med venner og snakke om sin træls chef eller den spændende tinderdate, man skal på senere.

Vi skal leve det liv, vores privilegie tillader os, og vi skal nyde vores frihed og være taknemmelige for den.

Og så kan vi til gengæld holde os opdaterede på vores omverden samt på, hvordan vi kan hjælpe vores medmennesker, der lige nu får frarøvet deres frihed. Om det så er ved at dræbe misinformation, donere penge eller huse flygtninge i vores eget hjem. Og så kan vi passe på os selv ved at gøre alt, hvad vi kan, for at passe på vores eget velbefindende. For som stewarderne og stewardesserne siger, inden flyet letter, skal man tage sig af sig selv, før man kan begynde at hjælpe andre.

Men ikke desto mindre kan det være svært at finde et godt niveau for, hvor meget eller lidt information man kan tage ind og stadig bevare sit mentale helbred. Har man brug for at søge viden eller trøst om krigen på måder, der kan give en pause fra de hårdeste nærkampsbilleder og brutale beretninger i nyhederne, kan man for eksempel kigge på:

Ida-Sophias Instagram-profil

Influencer, radiovært og klummeskribent Ida-Sophia taler blandt andet på sit seneste Instagram-opslag om krigen set fra et ungt menneskes perspektiv, der er pinligt opmærksom på sit eget privilegerede liv.

Her taler hun om metaforer med lysegule citronmåner, ønsket om universel retfærdighed og vigtigheden af at fortsætte med at have ligegyldige samtaler med venner om for eksempel den utilfredsstillende længde på ens øjenvipper, selvom der foregår ting så horrible, at man knap kan overskue at tænke på det.

Og ikke mindst taler hun om, at man skal tillade sig selv at lade sit eget mentale helbredsbatteri op, før man kan bruge det til at hjælpe andre.

Svend Brinkmanns Instagram- og Facebook-profiler

Her opdaterer den folkekære professor Svend Brinkmann næsten dagligt sit feed med en ny strøtanke om Putins krig mod Ukraine.

Budskaberne står skrevet i længder, der er overskuelige for i forvejen overbebyrdede hoveder. Fælles er også, at budskaberne koger det vigtigste ved denne krig ned til en velformuleret Maggi-terning: nemlig at uskyldige mennesker, der involveres i krig, fortjener bedre.

'Tæt på sandheden'

I det nyeste og første afsnit af DR-programmet ‘Tæt på sandheden's sæson 8 serverer komiker Jonatan Spang alvorlige nyheder, som kun han kan gøre det.

Sagens alvor serveres på en letfordøjelig måde i form af jokes om Putins sindstilstand og humoristiske hyldester til det ukrainske folks ukuelige trang til at forsvare deres hjemland.