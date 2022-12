Det var svært ikke at mærke et strejf af historiens vingesus, da Ukraines præsident, Volodymyr Zelinskyj, talte i USAs kongres sent torsdag aften. Det var første gang, præsidenten holdt en tale på engelsk, og første gang, at han var uden for sit lands grænser, siden Rusland invaderede Ukraine 24. februar.

Hele begivenheden var tungt ladet med symbolisme.

Det ukrainske flag, medbragt fra fronten i Donbas, blev overrakt til den afgående formand for Repræsentanternes Hus, Nancy Pelosi. Hun foldede efterfølgende flaget ud fra talerstolen med hjælp fra vicepræsident Kamala Harris. Tanken var utvivlsomt at bringe krigen tættere på amerikanerne.

Det var naturligvis helt bevidst. Krigen i Ukraine fylder betragteligt mindre i USA, end den gør hos os i Europa. Zelenskyj benyttede anledningen til at understrege, at denne krig efter hans mening ikke er et opgør mellem Rusland og Ukraine, men et angreb på hele den frie verden.

Ukraines præsident,Volodymyr Zelenskyj, uddeler kindkys til formanden for Repræsentanternes Hus, Nanacy Pelosi, i Washington torsdag. Foto: JONATHAN ERNST

Det gav mindelser om den måske mest berømte tale, holdt af en udenlandsk statsleder i Kongressen. Winston Churchill talte til kongressen 26. december 1941 på et afgørende tidspunkt i Anden Verdenskrig.

»Jeg er overbevist om, at vi vil vinde, men hvordan og hvornår, det kan ikke forudses og endnu mindre forudsiges,« sagde Churchill ved den lejlighed.

Få uger forinden havde Japan angrebet Pearl Harbor og trukket USA ind i krigen. Churchills opgave var at sikre endnu mere støtte til de trængte allierede i kampen mod Nazityskland.

Ligesom den store britiske statsmand var Zelenskyj i Washington med et særligt ærinde. Denne gang for at sikre, at amerikanerne ikke mister interessen for krigen i Europa.

Vicepræsident Kamala Harris og formanden for Repræsentanternes Hus, Nancy Pelosi, holder et ukrainsk flag foræret dem af præsident Zelenskyj i Kongressen torsdag. Foto: EVELYN HOCKSTEIN

USA har med den forventede ekstra bevilling fra Biden-administrationen snart brugt mere end 100 milliarder dollar på krigen, og i det republikanske parti er der et stigende ønske om at bruge milliarderne på hjemmefronten.

Zelenskyjs tv-transmitterede tale skulle sikre folkelig opbakning til sagen på et afgørende tidspunkt. Republikanerne har nemlig fra det nye år flertal i Repræsentanternes Hus, og Zelenskyj frygter med rette, at de vil skære i støtten til Ukraine.

Ligesom Churchill slog den ukrainske præsident på, at den igangværende konflikt er andet og mere end 'bare' en krig. Slaget om Ukraine er en investering i demokratiets fremtid, sagde Zelenskyj i Washington. Han har en pointe.

Winston Churchill taler i USAs kongres i december 1941. Foto: William J. Smith

2022 var et chokår for os alle. Det, at vi skulle opleve krig i Europa, samt Ruslands brutalitet og hensynsløshed i krigen har rystet Vesten sammen. Spørgsmålet er dog, hvor længe det holder?

2023 bliver formodentlig et afgørende år i Ukraine. Ligesom ved udgangen af 1941 er det svært at spå om, hvornår denne krig vil slutte. Men hvis Vesten står sammen, så er der rigtig gode chancer for, at det endelige udkomme før eller siden bliver til vores fordel.

Vejen derhen bliver dog både smertefuld og farlig. Truslen om russisk eskalering af krigen er desværre en reel mulighed, og angsten for det russiske atomarsenal kombineret med den alvorlige økonomiske krise, krigen har affødt, er allerede ved at skabe sprækker i det vestlige sammenhold.

Præsident Joe Biden med præsident Zelenskyj i Washington torsdag. Foto: KEVIN LAMARQUE

I disse juledage med god mad, lys i stuerne og varme i radiatorerne her i Danmark skal vi huske på den barske virkelighed for millioner af ukrainere lige nu. Forleden talte jeg med en ven i Ukraine. Han har ikke set sine døtre siden krigens start. Han sad i et koldt hus lige uden for Kyiv. Her har de ikke haft elektricitet i flere døgn, og der er ingen varme. Men det er, som han fortalte mig, intet at regne mod vilkårene længere østpå.

Hvis 2022 var chokkets år, så bliver 2023 udholdenhedens år. Putins strategi er utvivlsomt at gøre hverdagen så ubehagelig som mulig for så mange som mulig i håb om, at det vil få os til at give ham sin vilje.

Det er op til Vesten at vise offervilje og sammenhold, og lykkes det, så er gevinsten på sigt større end alene et godt udkomme af krigen i Ukraine.

Det vil vise resten af verden, at rygterne om, at Vestens dage er talte, ikke er sande, og det vil give håb til millioner af mennesker, der i dag lever i hæslige autokratier verden rundt i lande som Iran, Afghanistan og Myanmar, om, at der er håb forude trods alt.