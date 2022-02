Abe, negerbolle, Lille sorte Sambo og mudderdreng er blot nogle af de øgenavne, som Samuel Bertholdsen har måttet lægge øre til i løbet af sin opvækst.

I folkeskolen blev hans udseende sammenlignet med slaver fra Danmarks kolonitid og reklamer for indsamlinger til Afrika.

»Jeg blev kaldt abe, fordi andre børn mente, at jeg ligner én, der kommer fra landet, hvor Tarzan svinger sig rundt i træerne – nemlig Afrika,« siger Samuel Bertholdsen til B.T.

Da historiebogen var nået til kapitlet om slavehandel, oplevede Samuel Bertholdsen at blive kaldt op foran klassen sammen med to andre.

»Vores lærer pegede på os og forklarede, at vi – ligesom slaverne – lignede nogen fra Afrika på grund af vores mørke hud, hårfarve og store læber,« siger Samuel Bertholdsen, der er født og opvokset i Danmark.

Selvom han i dag er voksen og beskriver sig selv som »pæredansk«, oplever han stadig at blive systematisk diskrimineret på baggrund af sin hudfarve.

»Det gør ondt på mig, når folk siger, at jeg bare 'kan rejse hjem'. Men jeg er jo hjemme,« siger Samuel Bertholdsen, der i dag er bestyrelsesformand for Afro Empowerment Center.

Derfor mener Samuel Bertholdsen, at Danmark har et problem med racisme. Det skriver han i et protest-essay.

Særligt er det kommentarer og vittigheder forklædt som hygge, der er problematiske, mener Samuel Bertholdsen.

»Danmark har et problem med hyggeracisme – altså racisme, der undskyldes med sjov og jokes. Men ord er ikke bare ord, men rummer betydning,« siger han.

Men kan du godt forstå, at mange kan føle, at de bliver hægtet af i debatten om, hvad de må sige?

»Jeg beder ikke nogen om at ændre holdning. Men man skal være bevidst om, at visse udtryk kan være sårende for andre mennesker.«

Hvad er racisme? Racisme er diskrimination eller fordomme baseret på race, hudfarve, afstamning eller national eller etnisk oprindelse. Kilde: Institut For Menneskerettigheder

I januar 2022 blev regeringen og dens støttepartier enige om, at der skal udarbejdes en handlingsplan mod racisme, der skal være med til at forebygge hadforbrydelser i Danmark.

Et initiativ, der er vigtigt, fordi det anerkender, at racisme eksisterer, mener Samuel Bertholdsen,

»Det er et kæmpe skridt, at man anerkender, at racisme findes i Danmark. Det gør mig så glad,« fortæller han.

Det er endnu uvist, hvad regeringens handlingsplan kommer til at indeholde, men der er blevet afsat 8,2 millioner kroner i Finansloven i 2022 til en styrket indsats mod hadforbrydelser.