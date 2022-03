»Beslutningen er taget. Jeg drager i krig.«

Sådan indleder en mand et Facebook-opslag, hvor han annoncerer, at han vil rejse til fronten for at kæmpe med ukrainerne mod den russiske invasion.

Men det kan være livsfarligt at rejse i krig, når man ikke har militær erfaring, advarer formanden for Danmarks Veteraner Niels Hartvig Andersen.

»Krig er den farligste beskæftigelse, man kan foretage sig. Hvis du drager i krig uden at have militær erfaring, ender du som en hund i et dødeligt spil kegler,« siger den tidligere oberst Niels Hartvig Andersen til B.T.

I flere Facebook-grupper kan læse opslag fra danskere, der ønsker at rejse ned og kæmpe imod den russiske invasion.

Med flere udsendelser i rygsækken, og over 40 års erfaring i det danske forsvar, har veteranformanden oplevet på egen krop, hvad det vil sige at være i krig.

»Man har måske en romantisk forestilling om at rejse ned og lege helt, men krig er beskidt og fyldt med død og ødelæggelse,« siger Niels Hartvig Andersen.

Ukraines præsident, Volodimir Zelenskij, har tidligere opfordret udenlandske frivillige til rejse ned og danne en fælles international front mod Rusland.

Men det strider imod 'sund fornuft' og kan være en udfordring for ukrainerne, hvis man tager afsted uden militær erfaring og træning, mener veteranformanden.

»Det svarer til, at et professionelt fodboldhold henter en tilskuer ind på banen for at spille den afgørende kamp,« siger Niels Hartvig Andersen.

Han understreger, at faren ved at rejse i krig uden militær erfaring er, at man ikke har forstand på kommandoer, taktik og våbenhåndtering.

På et pressemøde i slutningen af februar forklarede statsminister Mette Frederiksen, at der ikke er ulovligt at bidrage på den ukrainske side.

Alligevel advarer Danmarks Veteraner kraftigt imod at tage afsted.

Er det en god ide at rejse ned til fronten og kæmpe mod den russiske invasion, når man ikke har militær erfaring?

»Man er et nemt offer. I krig falder huse ned, og kuglerne flyver omkring hovedet på én. Man skal kunne stole blindt på sin makker, og det kan man ikke med en nybegynder. Man kan gøre mere skade end gavn,« siger Niels Hartvig Andersen.

Men kan du forstå, at nogen kan have lyst til at hjælpe ukrainerne?

»Jeg kan godt forstå, at man er eventyrlysten og vil redde verden. Men i stedet bør man donere penge til nødhjælpsorganisationer eller åbne sit hjem for en ukrainsk familie.«