Hvad har en James Bond-reference, en kongekrone og en pumpet overkrop tilfælles? Og har tidligere statsminister Mette Frederiksen nogensinde selv begivet sig ud i den letpåklædte genre?

Malte Jäger stiller op for Nye Borgerlige i Kerteminde. I B.T. Live forklarede han, hvorfor han havde hængt valgplakater op, hvor han poserer i bar overkrop – og han pegede på, at han blot går landets statsminister i bedene.

»De fleste har et billede og et navn. De fleste valgplakater er der udelukkende for blikfang, så man kan slå dem op. Det er det samme, jeg gør. Jeg har bare været markant bedre til det end de andre med denne valgplakat,« siger Malte Jäger.

De spøjse og skæve plakater er ikke et nyt fænomen. Mette Frederiksen har i tidernes morgen floreret i en pjece, hvor hun stod letpåklædt bag en rød badebold, hvorpå der stod et stort 'A', iført røde nylonstrømper. Og hvis en tidligere statsminister kan have gjort det og samtidig være nået til tops, ser Malte Jäger ikke noget problem i sine fremtidige karrieremuligheder.

Synes du, det er en god ide med anderledes valgplakater?

Tænker du, folk vil kigge på dig og tænke, at ham kan man tage dig seriøst?

»Det skabte masser af omtale dengang, der gjorde, hun kunne tale om sin politik. Om hun bliver taget seriøst nu? Det gør hun i hvert fald af de fleste. Om det går godt for Danmark, ved jeg ikke, men det går rigtig godt for hende,« siger Malte Jäger.

For Malte Jäger kan politikere nærmest gøre lige, hvad de har lyst til, for at promovere sig selv og deres politik.

»Folk må føre deres valgkamp, som de vil. Hvis Mette Frederiksen har tænkt sig at blive helt væk fra 'rigtige' medier og bare poste et par opslag med nogle makrelmadder og vinduespudsning, så er det helt fint … Eller nej, det er det egentlig ikke, men alt andet frihed er fint,« siger Malte Jäger.

Malte Jäger udtrykte i forbindelse med dette interview også et ønske om at tale om sin politik, så dette fik han også lejlighed til.

Hvad er din mærkesag, hvis du bliver valgt ind i Kerteminde Byråd.

»Jeg vil have, at borgeren skal have flere frie valg i forhold til velfærd. Private skal overtage flere af de kommunale afdelinger. Flere private plejehjem og flere privatskoler,« siger Malte Jäger.

Hvordan vil du helt konkret gennemføre den effektivisering og afbureaukratisering?

Lige nu er jeg ikke 100 procent inde i, hvordan man kan gøre det. Men så er det godt, jeg har en masse fra Nye Borgerlige og CEPOS, som ved rigtig meget om det,« siger Malte Jäger.