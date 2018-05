En kvinde i Esbjerg kom mandag eftermiddag hjem til et rodet hus og opdagede, at der var begået et indbrud. Men det værste var, da hun så sin hund.

Mandag den 14. maj var Sallie Nielsen taget ud for at besøge sin hest, men da hun om eftermiddagen kom tilbage til hjemmet i Vester Nebel i Esbjerg, hvor hun bor med sin kæreste og hund Fjölnir, blev hun mødt af et frygteligt syn.



Døren til hjemmet var ulåst, og hunden kom ikke springende ud i favnen til hende, som hun var vant til.

»Fjölnir kommer mig i møde i køkkenet meget stille, nærmest krybende og med hovedet langs gulvet,« fortæller Sallie Nielsen, som derefter opdager, at hjemmet er et stort kaos.

»Jeg ser, at hele køkkenet er rodet, og jeg tænkte, “hold da op, han har da holdt fest”. Så jeg troede, at han kom krybende, fordi han var flov. Men da jeg kom ind i stuen og så, at der også var rodet der, og at alle skabe stod åbent, var jeg godt klar over, at den var helt gal.«

Blev slået og sparket

Det går op for Sallie Nielsen, at der har været indbrud i hjemmet, og at hundens mærkværdige opførsel nærmere skyldes et møde med nogle indbrudstyve.

»Jeg kunne slet ikke få kontakt til Fjölnir. Jeg frygtede, at han var kommet alvorligt til skade, fordi han slingrede, det plejer han aldrig at gøre, han plejer at hoppe og danse,« siger Sallie Nielsen.



Sallie Nielsens hund Fjölnir blev mishandlet af indbrudstyve. Foto: Sallie Nielsen Sallie Nielsens hund Fjölnir blev mishandlet af indbrudstyve. Foto: Sallie Nielsen



Hun mistænkte derfor, at Fjölnir var blevet bedøvet af indbrudstyvene og kørte direkte til dyrlægen.



»Dyrlægen var ikke i tvivl om, at tyvene havde givet ham noget, de kunne nemlig heller ikke få ordentlig kontakt til ham, og da de rørte ved hans ribben og mave, hylede han. Det gør han aldrig, han er ikke en, der er pivet overhovedet. Dyrlægen var ikke i tvivl om, at han havde virkelig ondt. De sagde, at han er blevet slået og sparket,« fortæller den rystede hundeejer.

“Det er en ubeskrivelig følelse”

Sallie Nielsen lagde tirsdag et opslag op på Facebook, hvor hun forklarede om indbruddet. Her skrev hun, at parrets sparegrise, punge og tasker var blevet tømte, og at noget af deres medicin var væk.

Til BT fortæller hun dog, at det ikke betød det store i forhold til, hvordan hunden var blevet behandlet under indbruddet.





»Det værste er ikke, at der har været indbrud, og at de har stjålet ting, det er døde ting. Det værste er godt nok, at de har gjort min hund ondt, jeg ved slet ikke, hvad jeg skal sige. Det er en ubeskrivelig følelse,« siger Sallie Nielsen.

Hun fortæller, at politiet har taget billeder og fingeraftryk i hjemmet, men at der indtil videre ikke er fundet nogle gerningsmænd. Hun ved dog, at der samme dag har været fire andre indbrud i deres nabolag.



Billede fra indbruddet mandag den 14. maj. Foto: Sallie Nielsen Billede fra indbruddet mandag den 14. maj. Foto: Sallie Nielsen

Hunden er ikke sig selv længere