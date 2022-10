Lyt til artiklen

Hov, giv os lov at afspille artiklen. Den er klar, når du har klikket 'Tillad alle' Giv lov

Han har ingen børn – endnu. Men han ved præcis, hvornår det skal ske.

For den danske cykelstjerne Mads Pedersen og hustruen, Lisette, har nemlig allerede lagt planerne for familieforøgelsen.

Men det kommer først til at ske, når den danske Trek-rytters karriere nærmer sig sin afslutning.

Det slår den 26-årige dansker fast over for B.T.

26-årige Mads Pedersen er aktuel med bogen 'Mads P – væddeløber og verdensmester'. Foto: Jonas Krøner/Byrd Vis mere 26-årige Mads Pedersen er aktuel med bogen 'Mads P – væddeløber og verdensmester'. Foto: Jonas Krøner/Byrd

»Jeg skal tidligst have børn, når jeg kan se enden på min karriere. Altså fire-fem år før jeg stopper. Men jeg ved ikke, om det bliver om tre, fem eller syv år fra nu. I øjeblikket nyder vi bare livet og vil have det bedste ud af det ved at gøre, hvad vi har lyst til,« siger Mads Pedersen og tilføjer:

»Men hvis enten Lisette eller jeg vågner op i morgen og pludselig er blevet skruk, så må vi tage den derfra. Lige nu nyder vi kun at være os to.«

Årsagen til den forholdsvis præcise plan er blandt andet, at den danske eksverdensmester med over 200 rejsedage om året ikke ønsker at være en far, der aldrig er hjemme, lyder det:

»Det er noget med alderen på dem. Børn kan ikke huske ret meget de første par år, men det kan de, når de bliver lidt ældre, så dér har man en rigtig stor indflydelse som forældre. Så der skal jeg simpelthen bare være der for dem. Jeg skal fandeme ikke være væk halvdelen af tiden, når de eksempelvis starter i skole og alt det.«

Mads Pedersen sammen med sin hustru, Lisette. Foto: Ida Guldbaek Arentsen Vis mere Mads Pedersen sammen med sin hustru, Lisette. Foto: Ida Guldbaek Arentsen

Netop derfor er der da også særligt én ting, som Mads Pedersen vil gøre alt for at undgå.

»De må for alt i verden ikke kunne sige, at far ikke er hjemme, når det bliver aktuelt. Det er det værste, der kan ske for mig. Så skal jeg stoppe med at cykle,« forklarer han.

På trods af den fastlagte babyplan er det ikke noget, der fylder hos parret. For lige nu er der andre ting, der er mere vigtige.

»Vi bruger ikke ret meget tid på det, men vi har da snakket om det. Det skal bare ikke ske lige nu. Vi nyder at bruge tid sammen med min brors børn, men det er også rart at kunne aflevere dem tilbage igen,« griner danskeren.

Det var i efteråret 2019, at Mads Pedersen og Lisette Dam Jørgensen blev gift – få måneder efter han vandt VM i landevejsløb.