»Jeg har aldrig oplevet et så sødt og dejligt højdepunkt i min karriere.«

Ordene falder fra dansk atletiks største talent, 19-årige Axel Vang Christensen, FIF Hillerød, efter sejren på en historisk finish ved EM i cross for U20 over 5.000 meter på en smattet og meget vanskelig bane i Laeken Park i udkanten af Bruxelles med det ikoniske Atomium-tårn i baggrunden.

Intet tydede på, at Axel Vang Christensen med 400 meter tilbage ville nå op til det hollandske stjerneskud, Niels Laros, som i VM-finalen for seniorer i Budapest satte national rekord på en 10. plads på 1.500 meter med 3.31.25 og er tidligere dobbelt U18-Europamester.

Men den hårdt fightende og elegantløbende Hillerød-atlet viste sin unikke klasse på de sidste meter.

Guldvinderen Axel Vang Christensen på sejrsskamlen sammen med den hollandske sølvvinder, Niels Laros, til venstre. PRIVAT Vis mere Guldvinderen Axel Vang Christensen på sejrsskamlen sammen med den hollandske sølvvinder, Niels Laros, til venstre. PRIVAT

Selv løbets speakere måtte overgive sig. Aldrig i en EM-finish for U20 i cross havde de oplevet en spurt af denne karat.

»Jeg fulgte min taktik fra starten, lagde hårdt ud og førte, inden Niels Laros rykkede forbi på sidste omgang. Da han viste svaghedstegn, udbyttede jeg det til fulde og gav alt, hvad jeg havde, men var ikke sikker på sejren, før der var fem meter tilbage,« siger Axel Vang Christensen til B.T.

»Jeg har aldrig oplevet en smukkere guldmedalje og vigtigere sejr. Den betyder utrolig meget for mig efter en lang periode med skader og sygdom. Det er længe siden, jeg har haft succes. Nu vil jeg nyde det.«

Han løb de 5.000 meter på 16.09 og slog Niels Laros med ét sekund. Det store mål i år er OL-finalen på 3.000 meter forhindring ved OL i Paris.

En af de første, der gratulerede ham efter triumfen, var hans franske kæreste Lea, som studerer i Paris. De mødte hinanden i Birmingham, hvor han trænede og studerede tidligere på året.

Det var Axel Vang Christensens andet EM-guld for U20 i cross. Som 17-årig vandt han i 2021 i Dublin, mens han sidste år måtte stå over.

U20 for kvinder blev også en dansk triumf med sølv til det 18-årige stortalent Sofia Thøgersen fra Sparta.

På et klogt disponeret løb arbejdede hun sig op på andenpladsen efter suveræne Innes Fitzgerald fra Storbritannien, som var i en klasse for sig.

20-årige Joel Ibler Lillesø blev en flot nr. 6 i U23-klassen blot seks sekunder fra bronzen.

For dansk atletik var præstationerne i Bruxelles i topklasse, og landstræner Kersti Jakobsen var mere end tilfreds.

»Jeg er vildt imponeret af Axels guldmedalje. At slå en af verdens bedste 1.500 meter-løbere i en spurt taler for sig selv,« siger hun.

»Sofia har forbedret sig markant i år og har stadig et år tilbage i U20. Sølvet er superflot, og vi er helt oppe at køre. Også Joels sjetteplads i det stærke U23-felt imponerer. Ikke mindst i betragtning af, at han ikke bryder sig om at løbe i mudder.«