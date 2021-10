Onsdag svirrede rygterne om, at Facebooks skaber, Mark Zuckerberg, har planer om at trække sit lille techbarn tilbage til døbefonden.

Ifølge teknologimediet The Verge vil Zuckerberg på en konference 28. oktober træde frem for offentligheden og offentliggøre det sociale medies nye navn.

Hvad Facebook i fremtiden kommer til at hedde, skriver The Verge ikke, men ifølge mediets kilde, som angiveligt har direkte kendskab til sagen, vil det nye navn reflektere Facebooks store planer om at bygge et såkaldt metaverse – en virtuel verden, hvor mennesker er til stede som en digital udgave af dem selv.

Ifølge Pernille Tranberg, der er medstifter af datatænketanken DataEthics, er det med god grund, at Zuckerberg og Co. nu forlader navnet Facebook, såfremt de svirrende rygter taler sandt.

Pernille Tranberg mener, at det sociale medie er en synkende skude, der er tynget ned af en lang række møgsager gennem de seneste fem år.

»Ud fra Facebooks synspunkt tænker jeg, at et navneskift er en rigtig god idé,« siger Pernille Tranberg og understreger samtidig, at Facebook rent faktisk gennem en længere periode har forsøgt at distancere sig fra navnet.

»Eksempelvis er der rigtig mange, der ikke er klar over, at Instagram eller WhatsApp er ejet af Facebook. Og når de selv taler om Facebook Messenger, kalder de det bare Messenger. Så det er en helt klar strategi fra deres side ikke at blande det hele sammen. De vil gerne undgå at blive associeret med Facebook, som efterhånden har så dårligt et omdømme, at de simpelthen er nødt til at gøre noget, hvis de skal redde det, der er tilbage af deres troværdighed.«

Nyheden om, at Facebook med et nyt navn forsøger at ‘rebrande’ sig, kommer i kølvandet på en turbulent tid for den amerikanske techgigant.

Administrerende direktør for Facebook Mark Zuckerberg. Foto: MANDEL NGAN

Gentagne gange er Mark Zuckerberg blevet bedt om at stå skoleret i den amerikanske kongres, hvor både demokratiske og republikanske senatorer er gået i flæsket på ham med dybe stik til virksomhedens arbejdsgange, deres ansvar og svigtende intentioner om gennemsigtighed.

Og senest er Facebook kommet i stormvejr med offentliggørelsen af ‘The Facebook Files’. En række internt lækkede dokumenter, der har kastet lys over, at virksomheden angiveligt taler med to tunger.

»Endelig er det gået op for masserne, at Facebook siger et og gør noget andet. The Facebook Files viser jo, at de frem for alt er profitoptimerende. De har al den her viden om, hvad deres medier gør ved brugerne, men de gør ikke noget ved det. De har ikke et gram af publicisme i sig,« siger Pernille Tranberg.

Hvad Facebook gør og ikke gør, handler blandt andet om, at The Facebook Files indadtil tegner et dystert billede af, hvad de sociale medier gør ved deres brugere, imens virksomheden udadtil fortier eller direkte fordrejer sandheden.

Papirerne afslører blandt andet, at interne undersøgelser i Facebook viser, at hver tredje teenager – og her især piger – får det dårligere med deres krop af at bruge Instagram.

Samtidig viser de interne undersøgelser, at Instagram er direkte årsag til, at en række teenagere har overvejet at tage deres eget liv.

De konklusioner valgte Mark Zuckerberg ikke at fremlægge, da han svarede på kritiske spørgsmål i kongressen.