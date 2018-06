Temperaturerne kommer helt op at ringe i weekenden, muligvis så meget, at vi kommer til at slå årets varmerekord.

Det oplyser DMI til BT fredag.

»Selvom vi har haft en varm maj, så er det højeste, vi har målt, 29,3 grader, og vi tænker, at vi måske kan slå den i weekenden,« fortæller Thyge Rasmussen, vagthavende meteorolog hos DMI, som også forklarer, at årets varmeste grader blev målt i København på Frederiksberg.

Meteorologen forventer, at det allerede er lørdag, at temperaturerne kan komme op og slå varmerekorden og runde de 30 grader.

Skal du ud og nyde vejret i weekenden?

»Vi får en solrig og tør weekend langt de fleste steder. Det bliver nok varmest lørdag, hvor der vil være en ganske svag vind i landet. Derfor vil de fleste steder i landet opleve en stor varme mellem 25 og 30 grader,« siger Thyge Rasmussen.



Han forklarer samtidig, at de laveste temperaturer vil være ude ved kysterne, mens de varmeste temperaturer vil opleves inde i landet på både Sjælland, Fyn og i Jylland.

Kølig vind og havgus

Han påpeger samtidig, at det muligvis vil blive en smule køligere søndag, men at der stadig vil være solskin de fleste steder og mulighed for at nå de 30 grader på Sjælland.

»En vind fra vest vil sende køligere luft ind over den jyske vestkyst. Der kan man risikere, at der kun vil være 15 grader, og at der ligger noget havgus, som er noget tåge, der ligger langs kysten, hvor det bliver køligt og gråt, men det er heldigvis kun helt ude ved kysten,« fortæller meteorologen, der også melder om lune nætter mellem 12-17 grader.

Koldere i næste uge

Thyge Rasmussen fortæller derudover, at solskin og tørvejr fortsat vil præge landet i næste uge, men at varmen formentlig får lidt svært ved at følge med.

»I næste uge ser det ud til, at det ikke bliver helt lige så varmt, vi kommer nok ned på temperaturer, der hedder 20-25 grader, så det bliver lidt lavere,« siger meteorologen.